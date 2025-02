Le clan Messi répond cash à Cristiano Ronaldo !

Pierrick Levallet

Pendant de très nombreuses années, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo se sont livrés une intense rivalité. Les deux joueurs sont très légitimement considérés comme des légendes du football. Le Portugais s’est toutefois permis d’affirmer qu’il était le meilleur de l’histoire. Le clan Lionel Messi n’a donc pas manqué de lui répondre.

Jamais le football n’aura vécu une rivalité aussi intense que celle entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. L’Argentin et le Portugais se sont livrés un duel plus ou moins à distance pendant plus d’une décennie. Les deux joueurs ont presque tout raflé lorsqu’ils évoluaient à leur meilleur niveau. Ils profitent désormais de leur fin de carrière, l’un à l’Inter Miami, l’autre à Al-Nassr. Cristiano Ronaldo s’est toutefois permis de relancer leur rivalité.

Cristiano Ronaldo : «Je suis le plus complet»

« Je crois que je suis le joueur le plus complet qui ait existé. C'est mon opinion. Ça peut être une question de goût mais je crois que c'est moi. Je fais tout dans le football. Je joue bien de la tête, je tire bien les coups de pied arrêtés, je tire bien du pied gauche, je suis rapide, je suis fort, je saute. Le goût est une chose, dire ça, ça ou ça, que tu préfères Messi, Pelé ou Maradona, je l'entends et je le respecte mais dire que Cristiano n'est pas complet, c'est un mensonge. Je suis le plus complet » a lancé Cristiano Ronaldo au micro d’El Chiringuito récemment.

«Je n'ai pas à analyser son opinion»

Proche de Lionel Messi et aujourd’hui entraîneur de l’Inter Miami, Javier Mascherano n’a alors pas manqué de lui répondre. « Ce sont des opinions. J'ai évidemment beaucoup de respect pour Cristiano et je n'ai pas à analyser son opinion. C'est ce qu'il pense. Et j'ai aussi ma propre pensée, qui n'est pas celle-là. Rien d'autre » a lancé l’ancien joueur du FC Barcelone dans des propos rapportés par Mundo Deportivo. Le message est passé.