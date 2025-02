Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La Chaîne L’Équipe a terminé l'année 2024 endeuillée. Figure emblématique du journalisme sportif français, Didier Roustan est décédé en septembre à 66 ans, foudroyé en quelques mois par un cancer du foie. Olivier Ménard, présentateur de l'émission L’Équipe du Soir dans laquelle intervenait régulièrement le journaliste, a évoqué la profonde émotion suscitée par son décès.

Personnage emblématique du football français, Didier Roustan est décédé brutalement dans la nuit de mardi 10 à mercredi 11 septembre 2024, à l’âge de 66 ans. Le journaliste sportif, référence dans le métier, avait notamment officié sur TF1, Canal+ et Antenne 2, mais la jeune génération le connaissait surtout pour son rôle de « président » dans l’émission L’Équipe du Soir sur le canal 21 de la TNT, aux côtés d’Olivier Ménard, qui est revenu sur ce drame au Figaro.

“J’ai du mal à en parler au passé” : l’hommage émouvant d’Olivier Ménard, présentateur de @lequipedusoir envers Didier Roustan, figure de @lachainelequipe, décédé en septembre 2024. #BuzzTV pic.twitter.com/rbGSzFAnJx — TV Magazine (@TVMAG) January 31, 2025

« J’ai toujours du mal à en parler au passé »

Informé à l’époque de la maladie contre laquelle Didier Roustan se battait, Olivier Ménard a évoqué sur le plateau du «Buzz TV» sa relation avec l’emblématique chroniqueur de son émission. « C’est assez drôle parce que c’est à la fois un maître, mais c’est aussi Didier, les relations avec lui sont assez complexes. Il est... Il était multiple, confie le présentateur de L’Équipe du Soir. J’ai toujours du mal à en parler au passé. Le lendemain, il fait la une de L’Équipe, il y a beaucoup de réactions, d’émotions, de messages. On s’est rendu compte de l'importance qu’il avait, affectivement, dans l’Histoire du football. On n’en avait pas conscience. »

« Chaque semaine j’ai quelqu’un qui me transmet encore ses condoléances »

Olivier Ménard poursuit : « Sa disparition m’a fait ressentir la façon dont il était aimé, l’importance qu’il a eue dans ce métier et chaque semaine j’ai quelqu’un qui me transmet encore ses condoléances. (...) En septembre dernier, lorsqu’il a disparu, j’avais beaucoup, beaucoup de messages et la première fois j’étais un peu gêné... Mais je comprends. »