Canal+ : La catastrophe à 500M€ !

Pierrick Levallet

Depuis six mois, c’est un couple inédit qui diffuse la Ligue 1. DAZN et BeIN Sports se sont partagés les rencontres du championnat de France. Canal+ n’avait pas jugé bon de participer à l’appel d’offres. Le patron du groupe, Maxime Saada, a d’ailleurs prédit un scénario catastrophe pour les droits TV de la Ligue 1.

Vincent Labrune avait vu les choses en grand pour la Ligue 1. Le président de la LFP essayait de monter un projet à 1 milliard d’euros au niveau des droits TV. Mais finalement, DAZN et beIN SPORTS n’ont déboursé que 500M€ au total pour pouvoir diffuser le championnat de France (400M€ pour DAZN et 100M€ pour beIN). Canal+, de son côté, avait refusé l’appel d’offres sur la période 2024-2029, après que les relations avec Vincent Labrune se sont refroidies. Maxime Saada voit néanmoins une catastrophe se produire, et craint le pire pour le football français.

Eric Roy déçu de ce tirage contre le PSG, un défi s'annonce. Brest saura-t-il surprendre les Parisiens ? 😮

➡️ https://t.co/uiXi5UNgz7 pic.twitter.com/l7LfT65SMR — le10sport (@le10sport) February 1, 2025

«Compliqué pour DAZN de retrouver une équation économique» rentable

« Actuellement, c’est très compliqué pour DAZN de retrouver une équation économique avec le montant investi aujourd’hui. Je crois qu’il faut déjà remercier DAZN d’avoir consenti à investir 400M€ par saison et beIN Sports 100M€ parce que sinon... », a d’abord expliqué le patron du groupe Canal+ interrogé mercredi par la commission de la Culture du Sénat, dans des propos rapportés dans les colonnes de L’Equipe.

«La situation va continuer à se dégrader »

« Mais je pense hélas que la situation va continuer à se dégrader. À un moment, la réalité économique s’impose à tous les acteurs, y compris DAZN. Donc je ne pense pas qu’on soit au bout de l’histoire » a ensuite ajouté Maxime Saada. Cela n’annonce rien de bon pour le PSG, l’OM, l’OL et les autres clubs de Ligue 1. Pendant ce temps-là, Canal+ se réjouit d'avoir misé sur les droits des Coupes d'Europe dont les nouvelles formules font l'unanimité.