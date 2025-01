Yoann Gourcuff bientôt sur Netflix

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce jeudi, Netflix a diffusé un teaser et le titre d'un documentaire sur le scandale de Knysna en 2010. L'extrait nous promet des révélations chocs sur ce qu'il s'est vraiment passé en Afrique du Sud durant le Mondial. Plusieurs joueurs comme Patrice Evra ou William Gallas, mais aussi Raymond Domenech, devraient témoigner.

« Le bus, les Bleus en grève ». Tel est le nom du documentaire consacré au scandale de Knysna en 2010, qui sortira prochainement sur Netflix. Pour rappel, les joueurs de l’équipe de France avaient refusé de s’entraîner avant un match décisif face à l’Afrique du Sud pour protester contre l’exclusion de Nicolas Anelka.

Netflix promet des exclusivités

« Avec ce documentaire, on n'est pas complètement dans l'immersion, on est plus proche du fait divers. Cette affaire a été un véritable drame national et pour la première fois, les protagonistes vont livrer leur version des faits » a précisé Pauline Dauvin, responsable des contenus de Netflix France, après la diffusion d'un teaser qui dévoilait plusieurs indices sur le contenu du programme.

Des joueurs de l'équipe de France vont prendre la parole

Dans ce documentaire, le témoignage de plusieurs joueurs est attendu, à commencer par Patrice Evra. L’ancien capitaine de l’équipe de France devrait être accompagné d'un autre cadre, William Gallas, du sélectionneur Raymond Domenech, mais aussi de Roselyne Bachelot, qui en pleine séance à l’Assemblée avait taclé les Bleus. « Un groupe où des caïds immatures commandent à des gamins apeurés, un coach désemparé et sans autorité, une Fédération française de football aux abois » avait alors confié la Ministre des Sports devant les députés. Beaucoup avaient deviné le visage de Yoann Gourcuff, annoncé alors comme le grand successeur de Zinédine Zidane et dont les rumeurs de l’époque évoquaient une bagarre avec Franck Ribéry. Ce documentaire devrait permettre d’en savoir plus sur les coulisses de ce scandale.