WWE Raw sur Netflix : Cena et The Rock de retour, Reigns et CM Punk sur le ring… Les 5 plus grands moments du show événement de l’année !

Grande première pour la WWE et Netflix. Dans la nuit de lundi à mardi, la plateforme de streaming diffusait en direct le programme phare de l’organisation reine du catch. Pour l’occasion, un programme XXL avait été concocté, le 10 Sport vous propose de revivre les meilleurs moments du show événement.

La WWE débarque sur Netflix ! Dans la nuit de lundi à mardi, le show phare de l’organisation reine du catch a connu sa première diffusion sur la plateforme, le fruit d’un partenariat entre les deux groupes pour les dix prochaines années, moyennant un chèque de 5 milliards de dollars pour la WWE. L’enjeu était grand pour la compagnie, qui n’a pas lésiné sur les moyens pour marquer le coup avec des combats très attendus, des stars présentes et des surprises. Séance de rattrapage.

The Rock pour débuter la soirée

Officialisée dimanche, la présence de The Rock était fortement attendue pour ce Raw. Il n’a pas fallu attendre longtemps avant de l’apercevoir, la star américaine ouvrant le show pour une prise de parole très basique, pour ne pas dire décevante. Ne montrant aucun signe de son personnage de « Final Boss » qu'il avait campé les semaines précédant WrestleMania XL, The Rock est apparu en tant que Dwayne Johnson, membre du conseil d'administration du groupe TKO, le groupe dont la WWE fait partie avec l’UFC, pour se féliciter des débuts de Raw sur Netflix, tout en ayant des propos élogieux à l’égard de Cody Rhodes, qui a « porté cette compagnie sur son dos l'année dernière », faisant ainsi totalement abstraction de leur rivalité passée, et de Roman Reigns. Faut-il y voir une diversion pour masquer les plans du prochain WrestleMania, alors que les rumeurs continuent de courir concernant un match entre le Rock et Cody Rhodes ou Roman Reigns, ou la WWE nous a-t-elle bien fait comprendre que Dwayne Johnson ne remontera pas sur le ring dans un futur proche ?

Roman Reigns bat Solo Sikoa, The Rock vient le célébrer

Calife à la place du calife. A la tête de la Bloodline après la défaite de Roman Reigns à WrestleMania, Solo Sikoa jouait sa place de chef contre son ancien mentor et ex-champion du monde incontesté de la WWE, qui disputait là son premier match en solo depuis le 7 avril, et sa défaite contre Cody Rhodes. C'est l'aîné qui a pris le dessus après plusieurs interventions. L'après-match fut marqué par l'apparition de Dwayne 'The Rock' Johnson, remettant le Ula Fala à son cousin Roman Reigns, un collier samoan symbolisant sa suprématie familiale.

John Cena entame sa tournée d'adieu

Ce 6 janvier 2025 marquait le coup d’envoi de la tournée d’adieu de John Cena. La légende du catch reconvertie acteur depuis quelques années a décidé de mettre entre parenthèses ses projets à Hollywood pour un ultime chapitre dans sa carrière de catcheur avant une retraite bien méritée qu’il prendra en décembre prochain, après 23 ans de bons et loyaux services. Présent du côté de l'Intuit Dome à Los Angeles, John Cena s'est officiellement déclaré comme participant au Royal Rumble masculin qui aura lieu le 1er février, affichant sa volonté de remporter le combat réunissant 30 catcheurs pour prétendre à un titre mondial, son 17e, à WrestleMania.

“I’m not just going to the #RoyalRumble, I’m going to WIN THE ROYAL RUMBLE!”#RawOnNetflix pic.twitter.com/zIuGV22kgm — WWE (@WWE) January 7, 2025

Une nouvelle championne

En rivalité depuis près d'un an, Rhea Ripley et Liv Morgan se sont retrouvées une fois de plus à Raw, un nouveau (et peut-être dernier) duel qui a tourné en faveur de l'Australienne, remportant son 6e titre à la WWE. Quelques instants plus tard, The Undertaker a fait irruption sur sa moto, rejoignant Ripley pour sa célébration.

just like i predicted weeks before it was ever announced rhea ripley wins back the womens world championship on the raw netflix debut. the match was alright im just happy we can finally move on. #andnew pic.twitter.com/CpPRt5xbJJ — JAY👑 (@king0fwres1ling) January 7, 2025

CM Punk remporte la bataille contre CM Punk

L’affiche était attendue depuis le retour de CM Punk en novembre 2023 et évoquée pour le prochain WrestleMania. Un emballement renforcé par la réelle animosité entre les deux hommes en dehors du ring et à l’abri des caméras. C’est finalement pour ce Raw historique du 6 janvier que la WWE a décidé d’opposer deux de ses plus grandes stars, un choc remporté par CM Punk.