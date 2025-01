Catch : The Rock, Reigns, Cena… La folie préparée par la WWE !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Journée historique pour la WWE. Ce lundi soir, l’organisation reine du catch débarque officiellement et en direct sur Netflix avec le premier épisode de son show phare ‘Raw’ sur la plateforme de streaming. Pour l’occasion, un programme XXL est concocté et de nombreux changements se préparent. Le10Sport.com vous propose un tour d’horizon de cet événement à ne pas rater.

C’est une nouvelle ère qui s’ouvre à la WWE dès ce lundi. Pour la première fois de son histoire, le show phare de l’organisation reine du catch, Raw, qui entame sa 33e saison, ne sera pas diffusé à la télévision aux États-Unis mais en exclusivité sur Netflix. Les deux groupes ont signé un contrat de dix ans moyennant 5 milliards de dollars, permettant à la plateforme de streaming de retransmettre en direct le programme culte de la WWE. Hors du territoire américain, Netflix propose même depuis le 1er janvier toutes les émissions de la WWE, notamment SmackDown et NXT ainsi que les grands événements de la compagnie, à l’instar de WrestleMania. Le coup d’envoi de ce changement majeur aura lieu dans la nuit de lundi à mardi (2h du matin heure française) avec un premier Raw au programme exceptionnel depuis l'Intuit Dome de Los Angeles.

🔴 Le programme XXXXL qui nous attend cette nuit à #WWERaw pour les débuts sur Netflix pic.twitter.com/5kY4L1Aec8 — Bernard Colas (@BernardCls) January 6, 2025

Le programme XXL de ce WWE Raw

La WWE pouvait difficilement proposer mieux pour attirer les fans et les néophytes de la discipline. John Cena entamera sa tournée d’adieu qui va durer toute l’année 2025 tandis que Dwayne ‘The Rock’ Johnson a officialisé sa présence ce dimanche. Sur le ring, le titre mondial féminin sera en jeu entre la championne Liv Morgan et Rhea Ripley, tandis que Roman Reigns et Solo Sikoa se feront face dans un Tribal Combat très attendu. Enfin, envisagé pour WrestleMania, le choc entre CM Punk et Seth Rollins aura bien lieu en ce 6 janvier et est pressenti pour clôturer le show. De nombreuses surprises sont également à prévoir. Côté célébrités, Travis Scott fera une apparition, alors qu’une de ses chansons a été choisie pour le générique de Raw.

Un aperçu du décor qui nous attend pour la première de #WWERaw sur Netflix : pic.twitter.com/N9xby7RAbb — Bernard Colas (@BernardCls) January 6, 2025

Quels changements pour le passage sur Netflix

Ce premier Raw nouvelle génération est en outre synonyme de plusieurs changements pour le programme. En plus d’un générique inédit et d’un nouveau logo, la durée de show va également varier sur Netflix pour le plus grand bonheur de Triple H, en charge du contenu à la WWE. « Ce sera flexible, expliquait-il à Sports Illustrated ce week-end. À l'instar de nombreuses séries épisodiques, ils ont la possibilité de faire tout ce dont la série a besoin. Si cet épisode doit durer une heure, tant mieux, il dure une heure. Si l'épisode suivant doit durer 42 minutes, il durera 42 minutes. C'est ce qui permet d'obtenir le meilleur produit. Je ne dis pas que nous allons faire 42 minutes, mais il est clair que nous livrerons le produit de la meilleure manière pour Netflix et son modèle économique, et pour notre narration. » Jusqu’à présent, Raw avait l’obligation de durer 3 heures à la télévision américaine, à la minute près, forçant parfois la WWE à bâcler la fin au risque de se retrouver coupée par la chaîne USA Network, ou bien au contraire à faire du remplissage pour respecter le temps d’antenne.

« Pour moi, la durée parfaite d'un épisode se situe aux alentours de deux heures et demie, estime Triple H. Sur les shows de deux heures, vous n'avez pas le temps d'y mettre tout ce que vous voulez, toutes les histoires et tous les personnages. Les gens oublient que ce que nous faisons est en direct. Il y a des formats que nous devons respecter et des contraintes de temps publicitaire. Si vous présentez un segment prévu pour 10 minutes et qu'il finit par avoir un contenu colossal et dure 17 minutes, vous êtes maintenant à 17 minutes du show et vous devez trouver des endroits où retirer des choses tout en respectant les temps de publicité et les temps de passage, ce qui est important pour les chaînes. Tout cela rend la tâche difficile. Je pense que nous aurons plus de liberté dans le format et plus de liberté pour dire... ‘si deux heures ne suffisent pas, alors trois heures’. Parfois, trois heures peuvent sembler longues, et deux heures ne suffisent pas. Il faut trouver un juste milieu. »

Par ailleurs, un nouveau ring est évoqué pour le premier Raw de 2025, avec plusieurs logos publicitaires. Un changement majeur pour la WWE, qui limitait jusqu’à présent l’affichage de sponsors à l’écran. Il devrait en revanche y avoir moins de coupures publicitaires durant le show. Une nouvelle table pour les commentateurs sera aussi présentée, avec la présence de Michael Cole, effectuant son retour sur le show du lundi soir, accompagné de son fidèle acolyte Pat McAfee. Alicia Taylor assurera quant à elle les annonces au micro, échangeant sa place avec Lilian Garcia, filant du côté de Smackdown le vendredi soir.

🔴 L’ère Netflix avec l’arrivée de #WWERaw sur la plateforme pourrait également marquer un renforcement de la présence des sponsors à la WWE



Avant #Smackdown, il y avait un tapis de ring noir sur le ring avec plusieurs logos :



• Fortnite

• Riyadh Season

• Real American Beer… pic.twitter.com/AdwB7dUMrd — Bernard Colas (@BernardCls) January 4, 2025

Comment voir WWE Raw sur Netflix en France, en streaming ou à la télévision ?

Cette nouvelle ère à la WWE, les Français et autres francophones (Belgique ou Suisse) devront prendre leur mal en patience pour la découvrir puisque le groupe Mediawan, avec ses chaînes AB1 et ABXPLORE, conserve les droits pour Raw et les autres programmes hebdomadaires de la WWE pour au moins toute l’année 2025 avec une diffusion en différé (les mercredi et samedi soirs). Ainsi, inutile de se connecter à Netflix dans la nuit de lundi à mardi, à moins d’avoir à sa disposition un VPN pour changer la situation géographique de l’appareil connecté.

D’après les informations recueillies par le10sport.com, une version française sera bien disponible en streaming sur Netflix, avec les commentaires de Christophe Agius et Nadir Mohammedi. Mais il faudra donc utiliser un logiciel spécial pour accéder à ce contenu sur Netflix en France, dans un premier temps.