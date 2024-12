WWE : Accident dramatique sur le ring, la fin brutale d’une figure du catch

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Figure de la WWE dans les années 90, Bret Hart a vu sa carrière brutalement interrompue il y a 25 ans après un accident sur le ring lors d'un combat contre Goldberg du côté de la WCW. Victime d'une grave commotion cérébrale, le Canadien a dû renoncer à son titre et à son avenir dans le catch, un souvenir encore très douloureux.

On ne le répétera sans doute jamais assez, l’aspect scénaristique du catch n’exempte pas ses pratiquants du danger de grave blessure. Les exemples sont nombreux, et Bret Hart fait tristement partie des concernés. Légende du catch des années 90, le Canadien n’a pas eu l’occasion de passer le relais à la nouvelle génération lors de la décennie suivante, victime d’un violent coup de pied aux lourdes conséquences un soir de 19 décembre 1999, lors de l’événement Starrcade.

« Un coup atroce qui m'a envoyé sur le tapis »

Dans un match sans disqualification, Bret Hart affrontait Goldberg pour le titre mondial de la WCW, déjà en perte de vitesse face à la WWF (devenue plus tard WWE), la compagnie rivale. Une triste rencontre devenue célèbre pour le Mule Kick encaissé par le Hitman, terminant malgré tout le combat. « J'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait frappé avec une crosse de hockey, expliquera quelques années plus tard Bret Hart dans son autobiographie parue en 2007, ‘Hitman: My Real Life in the Cartoon World of Wrestling’. C'était un coup atroce qui m'a envoyé sur le tapis où je me suis tenu le cou juste derrière l'oreille droite, à la base du crâne. » Sonné, le Canadien ne se souvient plus des minutes qui ont suivi le choc : « Je dois me relever pour la fin, mais je ne me souviens pas de ce que c'est ».

L’histoire aurait pu s’achever ici, avec le diagnostic d’une grave blessure pour l’ancien champion de la WWE, mais non. Ce dernier remonte sur le ring le lendemain, toujours contre Goldberg, puis le surlendemain. Au total, il disputera neuf matches jusqu’en janvier 2000, ne s’inquiétant pas davantage de son état pourtant préoccupant. « J'étais plus responsable que quiconque pour avoir minimisé ma condition, à la fois pour moi-même et pour les autres. Je me suis laissé aller, croyant que le problème n'était qu'un cou douloureux. Je passais chaque journée avec un visage pâle, en sueur, avec des maux de tête lancinants, apaisé jusqu'à l'engourdissement par les quatre Advils que je prenais toutes les trois heures », écrira-t-il.

« Je sens un trou de la taille d'une pièce de vingt-cinq centimes dans votre nuque... »

Bret Hart finira par rendre visite à Willem Meeuwisse, médecin spécialisé dans les commotions cérébrales en NHL : « Il a remarqué que j'avais du mal à m'exprimer. Il m'a dit : ‘Je sens un trou de la taille d'une pièce de vingt-cinq centimes dans votre nuque...’ Il a palpé l'arrière de mon crâne. ‘Cette partie ressemble à un hamburger. Je déteste être celui qui doit vous dire ça, mais votre carrière est probablement terminée...’ ». Souffrant d’un syndrome post-commotionnel, Bret Hart renonce alors à son titre le 16 janvier 2000 et se voit contraint de stopper brutalement sa carrière.

Le Canadien aura bien l’occasion de revenir brièvement sur les rings de la WWE en 2010, n’étant que l’ombre du grand catcheur qu’il était, se contentant de matchs par équipe et de gestes simples afin de ne pas subir de gros chocs. S'il est désormais physiquement rétabli, la blessure reste ouverte à l’intérieur, en témoigne l’une de ses dernières sorties sur le sujet dans la docu-série de VICE 'Who Killed WCW ?' diffusée en juin : « Quand je repense à ma carrière, il y aura toujours un peu d'amertume à propos de cette période. Il me restait tellement de choses inachevées dans ma carrière, des choses que je voulais faire. Voir ce que la WCW a fait de moi, c'était triste. » Financièrement aussi, l’ancien catcheur estime avoir perdu gros. « Quand Bill Goldberg m'a donné un coup de pied dans la tête, j'ai vraiment perdu 16 millions de dollars en une seconde, lançait-il en 2019 dans le podcast 411Mania. Je viens de signer avec la WCW pour 3 millions de dollars par an pendant trois ans en plus des deux années restantes de mon contrat initial, donc c'était un mauvais timing et c'était malheureux. »

« Ce n'est pas un accident, c'est une blessure qui met fin à une carrière, idiot ! »

Bret Hart ne cache pas aujourd’hui ses reproches à l’encontre de Bill Goldberg, la relation entre les deux hommes se détériorant au fil des années : « Je pense vraiment qu’il me considérait comme un autre de ces gars amateurs, quelqu'un qui était de la chair à canon. Si vous regardez ce match, Bill dit « Regarde le coup de pied ». Je lui réponds : « Regarde le coup de pied » ? Je ne comprends pas ce qu'il fait. Il m'a frappé de toutes ses forces. On pouvait me voir me saisir le cou. J'étais commotionné. »

‘Who Killed WCW ?’ a remis une pièce dans la machine à polémiques entre les deux hommes, réglant leurs comptes par entretiens interposés. « Tu devrais te protéger. Tu savais que le coup de pied allait arriver. C'était le deal, se défend Goldberg dans le programme. Personne ne mérite ça, mais c'était un p*tain d'accident. Un accident complet. (…) Je n'ai jamais été aussi plein de remords et ce depuis des années, mais bon sang, je ne peux rien y changer. » Bret Hart, 25 ans plus tard, campe sur ses positions : « On ne m'a jamais dit ou expliqué de faire un mouvement où je dois donner un coup de pied à la tête des gars aussi fort que possible. Non Bill, ce n'est pas un accident, c'est une blessure qui met fin à une carrière, idiot ! Je me suis forcé à me relever pour être renversé par cet imbécile. C'était l'un des jours les plus tristes de ma vie et je savais que ma carrière était finie. Il n'était pas qualifié, mais c’était notre star. Ils ont simplement détourné le regard. Quand tu traverses le type de traumatisme crânien que j'ai subi, tu as juste la chance d'être en vie. » Goldberg prévoit lui de prendre sa retraite en 2025, avec un ou deux combats prévus à la WWE loin de séduire la majorité des fans gardant en mémoire ses dernières piètres prestations et d'autres actions dangereuses dont il est l'auteur.