Il dit non à un géant d'Europe et signe à l'OM !

L'été dernier, l'OM a pris son temps afin de trouver le meilleur entraîneur possible pour remplacer Jean-Louis Gasset. Dans cette optique, le club phocéen a réussi à convaincre Roberto De Zerbi de signer. Un dossier difficile à conclure puisque Manchester United était dans le coup. Mais Medhi Benatia raconte comment il a convaincu le technicien italien.

A l'issue de la saison dernière, l'OM s'est mis en quête d'un nouvel entraîneur pour remplacer Jean-Louis Gasset. Plusieurs options ont circulé avant que le nom de Roberto De Zerbi n'arrive sur le devant de la scène à la surprise générale. Mais c'est bien le technicien italien qui a débarqué à Marseille. Et pourtant, Manchester United voulait également recruter Roberto De Zerbi qui a impressionné avec Brighton. Mais le projet marseillais l'a finalement convaincu, comme le raconte Medhi Benatia, en première ligne dans ce dossier.

Manchester United voulait De Zerbi

« J'ai eu beaucoup d'entraîneurs: Allegri, Guardiola... De Zerbi m'a demandé l'autre jour quel joueur j'étais le plus fier d'avoir ramené à l'OM. Mais le plus gros coup c'est le coach. Je suivais ses matchs en PL. Comment je l'ai convaincu ? C'est Marseille, ça a beaucoup joué. Je le connaissais déjà. On se connaissait bien. J'étais à Dubai, je lui ai parlé du projet. J'ai pris un vol pour Milan, pour lui expliquer autour d'un petit-déjeuner. Je savais qu'il y avait Manchester United. Je savais aussi pourquoi il avait pas donné son accord à Manchester United. Il a fait des sacrifices pour venir ici. Je lui ai expliqué le projet », révèle le conseiller sportif de l'OM au micro de l'After Foot sur RMC, avant de poursuivre.

Benatia raconte les coulisses

« Vous savez, Roberto (De Zerbi) met beaucoup de passion, il a un fort caractère. La première fois que je lui ai parlé, j'ai su ce que ça représente pour lui de réussir ici. Je sais que ce projet est spécial pour lui. Quand il a fait ses déclas (après Auxerre)... Ce genre d'entraîneur regarde la manière, le jeu. Il veut que son équipe joue comme il le souhaite. Je le connais. Je sais pourquoi il a dit ça. Il est comme ça, il est prêt à mourir pour son équipe », ajoute Medhi Benatia.