EXCLU - Mercato : Cherki et le PSG, c’est terminé

Tout proche de signer au PSG lors du dernier mercato estival, Rayan Cherki ne fait plus partie des plans parisiens. Et malgré des performances de haut-vol ces derniers mois, la pépite lyonnaise n’est pas au programme du mercato d’hiver de Luis Campos et Luis Enrique.

Sur les tablettes du PSG depuis l’été 2023, Rayan Cherki était tout proche de devenir Parisien l’été dernier. Comme révélé par le10sport.com lors du dernier mercato estival, l’ensemble des parties avait trouvé un accord. Paris et Lyon sur le montant du transfert, les dirigeants qataris avec ses représentants pour les termes de son possible contrat parisien. La visite médicale était même programmée. Mais Rayan Cherki ne s’est jamais présenté.

Le PSG et Cherki, c’est fini

Le PSG n’a ni compris ni apprécié la volte-face de Rayan Cherki. Amers, les dirigeants parisiens ont immédiatement tiré un trait sur la pépite lyonnaise, qui a finalement prolongé dans le Rhône par la suite. Ces derniers mois, Rayan Cherki a pris une dimension XXL et ses performances sont enfin à la hauteur de son talent. Suffisant pour relancer l’intérêt du PSG ? D’après Foot Mercato, Paris et Liverpool auraient remis le dossier Cherki sur le haut de la pile. Selon nos informations, pour le PSG, Rayan Cherki n’est plus du tout d’actualité.

Paris n’ira pas sur Cherki

Luis Campos et Luis Enrique sont sur la même position. L’entraîneur du PSG l’a d’ailleurs rappelé à plusieurs reprises : « Si un joueur a des doutes sur sa venue au PSG, nous n'en voulons pas ! ». Rayan Cherki a beau être dans la forme de sa vie et répondre à tous les critères recherchés par le PSG, le train est passé et il ne repassera pas. Échaudé par la volte-face de l’été dernier, le duo Campos/Enrique a tourné la page Cherki.