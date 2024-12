OM, complot… Benatia en rajoute une couche !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 22 septembre dernier, à 10 contre 11, l'OM l'emportait dans l'Olympico face à l'OL (2-3) au terme d'un scénario complètement fou. Malgré cette victoire du club phocéen, Mehdi Benatia avait poussé un énorme coup de gueule concernant l'arbitrage de la rencontre. Le conseiller sportif de l'OM en a d'ailleurs rajouté une couche.

L'OM serait-il victime d'un complot arbitral ? C'est ce qu'avait quelque peu sous-entendu Mehdi Benatia à l'issue de la rencontre face à l'OL en septembre dernier. Après avoir déjà poussé un gros coup de gueule dans les couloirs du Groupama Stadium à la mi-temps, le conseiller sportif du club phocéen avait tenu des propos très forts au micro de DAZN au coup de sifflet final. Benatia avait alors notamment lâché : « C'est bien que ça se soit fini comme ça mais c'est grave. Il y a trop de choses qu'on ne peut pas laisser passer, que ce soit moi ou le Président. Tu ne peux pas chaque semaine te demander "c'est quand qui vont nous la faire ?". Il y a trop de choses douteuses en première période. On regarde ce qui se passe, Monsieur Bastien, Lyon-Marseille, je n'étais pas bien déjà… L'année dernière je m'en rappelle encore, regardez les épisodes. Je n'invente rien, je regarde les images comme tout le monde. Pourquoi on est préoccupés toute la semaine quand on voit que c'est Monsieur Bastien qui va arbitrer ? ».

Benatia sanctionné !

Le coup de gueule de Mehdi Benatia n'était clairement pas passé inaperçu et cela lui avait d'ailleurs coûté cher par la suite. En effet, le conseiller sportif de l'OM avait été convoqué par la commission de discipline de la LFP. Cette dernière avait alors décidé de sanctionner Benatia, lui infligeant une suspension de 3 matchs, ainsi que 3 matchs de sursis.

« Si c'était à refaire je le referai car c'était légitime »

Pour 1899 L'Hebdo, Mehdi Benatia est revenu sur ce coup de gueule qu'il avait poussé lors de la rencontre face à l'OL. Et comme le Marocain l'a expliqué, il est prêt à le refaire : « Quand tu fais des choix dans une carrière de joueur, que tu vas au front, ça ne regarde que toi. Quand je réagis à Lyon, et si c'était à refaire je le referai car c'était légitime, c'est moi. D'un côté, je peux le faire tous les week-ends, mais de l'autre je ne peux pas non plus car ça engage l'image du club, tu prends trois ou quatre matchs de suspension, c'est chiant ».