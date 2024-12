Le nouveau boss de l’OM, c’est lui ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Si Mehdi Benatia pourrait prendre de l'épaisseur en endossant le costume de directeur sportif, une autre personnalité s'affirme au sein de l'OM. Arrivé en tant que conseiller institutionnel et sportif, Fabrizio Ravanelli ne cesse de prendre du poids en interne. Proche de Pablo Longoria, l'ancien attaquant italien est présent à tous les étages et pourrait voir ses responsabilités croître.

Le PSG a son trio magique avec Nasser Al-Khelaïfi-Luis Campos-Luis Enrique. L’OM a son quatuor. Pablo Longoria s’est entouré d’une équipe ambitieuse pour lancer un nouveau cycle de trois ans qu’il espère positif. Le président du club marseillais pouvait déjà compter sur Mehdi Benatia la saison dernière. Depuis cet été, il peut aussi compter sur un duo italien Roberto de Zerbi et Fabrizio Ravanelli.

Ravanelli fait l'unanimité

L’arrivée de ce dernier a surpris. D’autant que l’intitulé de son rôle reste assez flou. Nommé conseiller institutionnel et sportif de l’OM, Ravanelli fait en réalité le lien entre la direction et le vestiaire. Un travail qui lui réussit bien puisque RMC Sport annonce que l’ancien joueur est devenu incontournable. A l’heure des réunions de fin d’année, il pourrait être récompensé de son bon travail. Il pourrait encore prendre du gallon, et ce malgré la promotion attendue de Mehdi Benatia.

« J’ai envie de réaliser des choses importantes »

Lors d’un entretien accordé à La Tribune du Dimanche, il avait évoqué ses ambitions importantes à l’OM. « Je veux lui rendre confiance. Je sens l’envie de porter l’OM le plus haut possible chez tous ceux qui travaillent à la Commanderie. Je passe beaucoup de temps à écouter et je sens qu’on avance dans la bonne direction. De mon côté, je fais passer les visions du président et du coach à tous les employés dans les bureaux. Nous devons tous travailler dur et aimer très fort le club.Je dois être un exemple pour tous, je mets de l’huile dans les rouages. J’aurais pu rester à la maison. Mais à bientôt 56 ans, j’ai envie de réaliser des choses importantes » avait lâché Ravanelli. Il est en train de réussir sa mission.