OM : «J’en ai rien à cirer» Benatia dégoupille !

Jean de Teyssière

Le conseiller sportif de Pablo Longoria, Medhi Benatia n’a pas la langue dans sa poche. L’ancien milieu de terrain de la Juventus ne fait jamais dans la langue de bois et n’a pas de mal à révéler ce qui se passe dans les coulisses de l’OM. Quitte à ce que cela ne plaise pas.

A l'OM, Medhi Benatia est en charge du sportif. Cet été, il a réalisé un mercato XXL pour le club olympien, parvenant à convaincre des joueurs comme Adrien Rabiot à rejoindre l'OM. Roberto De Zerbi a également été attiré par Medhi Benatia qui n'hésite pas à déplorer les nombreux problèmes qui se passent en coulisses à l'OM.

«Pas envie de travailler avec des gens malsains»

Au cours d'une interview accordée à La Provence, Medhi Benatia, le conseiller sportif de Pablo Longoria s'est lâché sur l'ambiance au sein de l'OM: « Si je le fais, c'est que j'aime faire les choses qui me plaisent, et que je sens que ça vaut le coup d'y laisser du temps et la santé. Mais dans ce club, quand tu fais un pas en avant, tu en fais deux en arrière. Ce n'est jamais simple, spécialement ici (il montre les locaux), dans le bâtiment administratif. Je n'y viens d'ailleurs jamais. Mon rôle est sportif. Je veux bien me prendre la tête avec un coach, me disputer avec un analyste vidéo ou un joueur, mais je n'ai pas envie de travailler avec des gens malsains, comme il y en a dans beaucoup de clubs de foot. »

«J’en ai rien à cirer»

« Ça se passe partout, mais ici peut-être un peu plus qu'ailleurs. Ça, je ne peux pas. Personne n'en parle en principe, mais moi je vous le dis car je n'en ai rien à cirer, balance Benatia. Vous voyez ? Quand je dis que Pablo sait ce qu'il va trouver en venant me chercher, c'est que tu ne peux pas me dire de rester dans une case, ce n'est pas possible. Personne n'y est arrivé. »