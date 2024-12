Pogba : Une solution proposée à l’OM ?

Axel Cornic

Grande star du football français, Paul Pogba cherche un nouveau club pour relancer sa carrière après une suspension pour dopage. Ça tombe bien, il n’est plus sous contrat avec la Juventus et il intéresserait notamment l’Olympique de Marseille, avec la possibilité d’évoluer pour la première fois de sa carrière en Ligue 1.

Il y a encore quelques années, on aurait cru ça impossible. Pourtant, à bientôt 32 ans et libre de tout contrat depuis sa rupture à l’amiable avec la Juventus, Paul Pogba pourrait rejoindre l’OM ! L’international français a vu le TAS réduire sa suspension pour dopage de quatre ans à 18 mois et il pourrait donc décider de signer pour Marseille afin de relancer sa carrière, en club comme en sélection.

Car plusieurs sources proches du dossier assurent que l’objectif de Pogba est bien celui de retrouver l’équipe de France à court terme. Et quoi de mieux qu’un défi à l’OM, directement sous les yeux de son sélectionneur Didier Deschamps ? « Est-ce que tu ne peux pas lui mettre un fixe relativement bas sur une première année, avec des rimes au match joué ? » s’interroge Eric Di Meco, qui propose une solution pour signer celui qui gagnait près de 11M€ par an à la Juventus.

« Il veut jouer en France pour être vu par le sélectionneur, puisque l’année prochaine tu es dans une saison de Coupe du monde » a poursuivi l’ancien défenseur central de l’OM, sur RMC Sport. « Il peut se dire que pour être sous l’œil de Didier Deschamps il vaut mieux que je joue à l’OM qu’ailleurs. Il peut faire sur une première année cet effort pour jouer. Quand tu as été suspendu longtemps ou que tu as été blessé et qu’on t’offre un challenge sportif, ça peut être grisant ».