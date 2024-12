Mbappé - Deschamps : La FFF fait une grande annonce !

Jean de Teyssière

Avec l’équipe de France, le lien est en train de se distendre. Kylian Mbappé, dans son interview accordée à Clique sur Canal + a répété qu’il n’y avait rien au-dessus de la sélection tricolore mais qu’il devait tout de même payer de sa poche le déplacement à Paris lors de chaque rassemblement ou encore que le capitanat lui en demande plus qu’à Hugo Lloris. A ce sujet, Philippe Diallo, président de la FFF, espère que Didier Deschamps et Kylian Mbappé auront une discussion au mois de mars.

Depuis le début de l'année 2023 et la retraite d'Hugo Lloris, Didier Deschamps a choisi de donner le brassard de capitaine à Kylian Mbappé. Un choix qui interroge, surtout depuis ses récentes absences en sélection...

Hanouna n'hésite pas à frapper fort sur Mbappé ! Découvrez ses révélations inattendues sur le départ du phénomène du PSG ⚡

➡️ https://t.co/IwlyuWYS8A pic.twitter.com/WRm3xyGka8 — le10sport (@le10sport) December 9, 2024

«Je n’ai pas le même brassard qu’Hugo»

Au cours de son interview accordée à Clique, Kylian Mbappé a été interrogé sur ses nouvelles responsabilités en équipe de France avec le brassard de capitaine : « Je n'ai pas le même brassard qu'Hugo. Moi, on me demande beaucoup de choses. C'est une responsabilité. On me demande un autre métier par rapport à Hugo. C'était un très bon capitaine, un bon gars. J'ai l'impression qu'on me demande un autre métier quand c'est moi. J'étais là, je voyais bien. »

«Le capitanat ? C’est à Kylian d’évoque ce sujet avec Deschamps»

Pour L’Équipe, le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, a justement parlé de ce problème de capitanat : « C'est à Kylian d'évoquer ce sujet avec Didier (Deschamps). On a un prochain rassemblement en mars 2025, le quart de finale de la Ligue des nations (contre la Croatie). Il est nécessaire qu'il y ait un nouvel échange entre lui et Didier Deschamps pour qu'ils ajustent son rôle de capitaine. Être capitaine de l'équipe de France, c'est un honneur. Il ne faut pas que cela devienne une question. Il faut qu'à travers le dialogue entre le sélectionneur et Kylian, il y ait des ajustements et si besoin, je viendrai avec eux compléter leurs échanges. »