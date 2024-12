Real Madrid - Équipe de France : Riolo dévoile la grande peur de Mbappé !

Thomas Bourseau

Le Real Madrid et l’équipe de France ne disposent pas du meilleur Kylian Mbappé qu’on ait connu. Son changement de vie après sept années passées au PSG, sa méforme due à une préparation tronquée après l’Euro selon lui, y sont pour beaucoup. Et alors qu’il est sorti du silence, ce fut par le biais du journaliste Mouloud Achour qui n’est pas spécialisé dans le football. Un choix que regrette un peu Daniel Riolo.

Kylian Mbappé ne traverse pas des moments faciles ces derniers mois. Entre son litige financier de 55M€ d’impayés par le PSG sur des salaires et primes en fin de saison dernière, sa virée nocturne à Stockholm en octobre dernier qui lui a valu d’être cité par la presse suédoise dans une affaire d’agression sexuelle et de viol, ou encore le malaise avec Didier Deschamps en équipe de France concernant sa non convocation en novembre dernier… La vie de Mbappé est pour le moins mouvementée.

Après des doutes, Mbappé prouve qu'il a les épaules ! Un but décisif qui fait déjà parler. ⚽

➡️ https://t.co/60TptUGN1e pic.twitter.com/2wjZiIVJnp — le10sport (@le10sport) December 8, 2024

«Les mecs sont dans une espèce de contrôle»

Alors forcément, en raison des nombreuses rumeurs et déclarations à son sujet, une prise de parole de sa part était forcément attendue. Et elle est arrivée en toute fin de semaine dernière par la diffusion d’une interview sur Canal+ pour Clique X menée par le journaliste Mouloud Achour. Bien qu’elle ait été choisie, Daniel Riolo a apprécié le fait que Mbappé ait pris la parole quand bien même c’était par le biais d’un journaliste non spécialisé dans le football.

« Les mecs sont dans une espèce de contrôle. Mouloud Achour est bienveillant mais il a toujours été comme ça ».

«Mbappé ne voulait pas parler à des journalistes foot parce qu’il a peur de la question qui va fâcher»

« J’avais des a priori en me disant qu’il (Mbappé) ne voulait pas parler à des journalistes foot parce qu’il a peur de la question qui va fâcher. Oui, ça m’embête mais je ne peux pas en vouloir à Mouloud Achour qui fait plutôt une bonne interview bienveillante mais c’est son style. Il a été choisi. C’est malheureux de choisir, il n’y a rien de pire. Mais les politiques le font. Quand les président choisissent leurs intervieweurs, c’est ça le malheur de notre époque ». a déclaré Daniel Riolo pendant l’After Foot dimanche soir sur les ondes de RMC.