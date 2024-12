Équipe de France : «C’est moi le patron», Deschamps lâche une punchline à Mbappé ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé (25 ans) était aux abonnés absents lors des deux derniers rassemblements de l’équipe de France. Cependant, ce ne fut pas de son ressort concernant la trêve internationale de novembre puisqu’il a mis cela sur le fait que ce fut un choix du sélectionneur Didier Deschamps en interview pour Canal+. Aux yeux de Mickaël Landreau, Deschamps a voulu montrer que le patron, c’était lui et personne d’autre.

Dès le mois de septembre, dans le cadre du premier rassemblement de l’équipe de France après l’Euro perdu en demi-finale contre l’Espagne (1-2), Kylian Mbappé avait fait part d’une volonté de se retirer temporairement afin de recouvrir sa meilleure forme physique. Mais Didier Deschamps avait refusé. « J’ai une discussion avec le sélectionneur et je lui ai demandé de ne pas venir car je venais d’arriver à Madrid. Mentalement, je n’étais pas dans un état d’esprit où j’étais à 100% et j’ai toujours dit que l’équipe de France n’appartient à personne. Donc venir quand tu n’es pas 100%, c’est un peu s'approprier l’équipe de France. (…) Après le sélectionneur a insisté pour que je vienne ». a confié Mbappé à Mouloud Achour.

«Je respecte totalement sa décision parce que c'est lui le patron»

Dans une interview accordée à Clique X et diffusée dimanche soir, Kylian Mbappé est par ailleurs revenu sur le choix de Didier Deschamps de ne pas le sélectionner pour la trêve internationale de novembre, un mois après l’absence de la star du Real Madrid au rassemblement d’octobre et sa virée en Suède qui a fait couler tant d’encre dans les médias.

« C’est une décision du coach. Je me range derrière ce qu’il a dit. On a discuté tous les deux et il a dit qu’il ne voulait pas que ça se sache. Et je respecte totalement sa décision parce que c'est lui le patron. En tout cas, je voulais y aller, mais je ne peux pas dire pourquoi ».

«Evidemment qu’on sent bien qu’avec Didier Deschamps les relations ne sont pas au beau fixe»

Il faudra donc demander des explications à Didier Deschamps, Kylian Mbappé refusant de briser sa parole envers le sélectionneur et attendre sa conférence de presse du mois de mars. Sur le plateau du Canal Football Club, Mickaël Landreau a avoué voir une véritable prise de position de la part de Didier Deschamps.

« C’est clair et net, Deschamps a repris le lead en disant : il y a eu un sale coup du Real Madrid. Je ne t’ai pas sélectionné parce que tu étais blessé, mais tu as joué. Maintenant, c’est moi le patron. En novembre, je ne te prends pas parce qu’il y a eu un échange entre les deux. Je le lis comme ça. C’est plus un rapport de force pour la légitimité de l’équipe de France. Par contre en amont, évidemment qu’on sent bien qu’avec Didier Deschamps les relations ne sont pas au beau fixe ».