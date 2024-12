Kylian Mbappé : Pas d'inquiétude dans le vestiaire de l'équipe de France !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ça va de plus en plus mal pour Kylian Mbappé au Real Madrid. Même si le Français réussit à marquer des buts, ses performances sont plus que décevantes et pour ne rien arranger, son mental semble être touché. Faut-il alors s'inquiéter pour le capitaine de l'équipe de France ? Ibrahima Konaté, qui côtoie Mbappé chez les Bleus, ne le pense pas.

Après des derniers mois compliqués au PSG, Kylian Mbappé pensait relancer la machine en signant au Real Madrid. Ce n'est pas le cas et cela semble même être pire. En effet, à 25 ans, le Français traverse actuellement la pire période de sa carrière. Alors que ça ne va pas sportivement pour Mbappé, cela serait aussi le cas mentalement. Le joueur merengue n'y est plus du tout actuellement, mais ce n'est pas pour autant qu'il faudrait s'inquiéter selon Ibrahima Konaté.

Real Madrid : «Un moment difficile» : En plein calvaire, Mbappé sort du silence ! https://t.co/NOPjjqtHXw pic.twitter.com/0aSo8GbUIj — le10sport (@le10sport) December 5, 2024

« Est-ce qu'il faut qu'on s'inquiète pour lui ? Non »

Coéquipier de Kylian Mbappé en équipe de France, Ibrahima Konaté s'est confié sur la situation de la star du Real Madrid. Dans des propos accordés à So Foot, le défenseur central de Liverpool a alors confié : « Est-ce qu'il faut qu'on s'inquiète pour lui ? Non, il fait partie des meilleurs joueurs du monde, et ce depuis quelques années déjà. Tout le monde est sur ses côtes et son dos en ce moment. C'est quelqu'un dont on attend énormément, dont le niveau est extraordinaire. Il donne l'impression d'être malheureux dans sa gestuelle ? Franchement, je ne sais pas. Après, si on se fie juste à sa tête, c'est vrai qu'il avait le nez carré à l'Euro. Sérieusement, je ne joue pas avec lui donc je ne peux pas vraiment savoir ».

« Le conseil que lui donnerais, c'est de pousser un jour un coup de gueule »

Toujours à propos de Kylian Mbappé et de ce qu'il vit en ce moment, Ibrahima Konaté a également ajouté : « Je l'ai toujours dit à Kylian : franchement, ton niveau au foot, je le veux. Ton argent, je le veux aussi (rires). Par contre, ta vie, je ne la veux pas du tout. Il y a vraiment ce que les gens voient de Kylian Mbappé et ce que nous on voit quand on arrive en équipe de France : un gars simple, qui se comporte même parfois comme un enfant ! Il est là, il veut toujours participer aux jeux comme une personne normale en fait. Mais les gens le voient comme un extraterrestre. Le poids qu'il a sur ses épaules, c'est dur, le conseil que lui donnerais, c'est de pousser un jour un coup de gueule pour dire : "Hey, vous ne réalisez pas ce que je vis". Là, il endosse tout, il prend toutes les flèches, il accepte toutes les critiques sans jamais se plaindre ».