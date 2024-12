Mbappé : Surprise, Deschamps est allé à Madrid

Amadou Diawara

Conscient que Kylian Mbappé est à la peine sur le plan sportif et extrasportif, Didier Deschamps a décidé de ne pas le convoquer pour le rassemblement du mois de novembre. Alors que son capitaine devrait faire son retour au mois de mars, le sélectionneur de l'équipe de France se serait rendu à Madrid pour avoir une discussion avec lui.

De retour de blessure depuis peu, Kylian Mbappé a préféré ne pas participer au rassemblement de l'équipe de France du mois d'octobre. L'attaquant de 25 ans a préféré parfaire sa remise en forme avec le Real Madrid. Toutefois, Kylian Mbappé a été aperçu en Suède durant ses jours de repos. Ce qui a provoqué une polémique. Pour ne pas arranger les affaires de Kylian Mbappé, il serait visé par une enquête pour viol et agression sexuelle, et ce, pour des faits ayant eu lieu dans l'hôtel où il séjournait à Stockholm. En plus de ses soucis extrasportifs, le capitaine de l'équipe de France peine à évoluer à son plus haut niveau ces derniers mois. Par conséquent, Didier Deschamps a décidé de se passer de ses services lors de la trêve internationale du mois de novembre. Alors qu'il compterait rappeler Kylian Mbappé en mars, le sélectionneur des Bleus serait allé le voir à Madrid pour avoir une discussion avec lui, comme révélé par Philippe Diallo dans l'émission l'After Foot ce mercredi soir.

Transferts : Le PSG et l’OM sur le même dossier ? https://t.co/uCKFwjixdz pic.twitter.com/WrFn2V5RRy — le10sport (@le10sport) December 4, 2024

«Il y a eu de nombreux échanges entre lui et Deschamps»

« C'est pénalisant parce Mbappé est un des plus grands joueurs de la planète, qui connaît actuellement un coup de mou. Tout le monde peut le constater, pour la première fois de sa carrière, il a un niveau de performance qui est moindre et ça pèse sur l'équipe de France parce que je continue de penser que si Kylian Mbappé avait été au niveau de performance qui est le sien depuis le début de sa carrière, nous aurions peut-être gagné l'Euro en Allemagne », a confié Philippe Diallo, avant d'en rajouter une couche.

«Deschamps s'est rendu à Madrid pour le rencontrer»

« Je n'ai pas discuté avec lui directement ces dernières semaines, parce qu'il y a eu de nombreux échanges entre lui et Didier Deschamps, qui s'est d'ailleurs rendu à Madrid pour le rencontrer. J'ai été tenu au courant de l'ensemble de leurs échanges et des décisions qui appartiennent à Didier Deschamps de sélectionner à tel ou tel moment des joueurs parce qu'il pense, pour lui comme pour le groupe, que c'est mieux. Aujourd'hui mon seul souci c'est que Kylian Mbappé redevienne un joueur susceptible de gagner un Ballon d'Or et qu'il soit avec nous en mars à son meilleur niveau », a conclu Philippe Diallo, président de la FFF, sur les ondes de RMC Sport.