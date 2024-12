Real Madrid : «Un moment difficile» : En plein calvaire, Mbappé sort du silence !

Thomas Bourseau

Le numéro 9 du Real Madrid n’est plus en réussite sur penalty. En l’espace de sept jours, Kylian Mbappé a échoué dans l’exercice contre Liverpool (0-2) et mercredi soir lors d’un autre déplacement sur la pelouse de l’Athletic Bilbao (1-2). En difficulté, Mbappé a pris la parole sur Instagram en faisant une promesse aux supporters.

Le 18 décembre 2022, soit il y a près de deux ans, Kylian Mbappé marquait à deux reprises sur penalty en finale de Coupe du monde face à l’Argentine (3-3) et trompait une troisième fois Emiliano Martinez dans l’exercice pendant la séance de tirs au but (4-2). Cependant, il semble loin le Mbappé performant sur penalty. En l’espace d’une semaine, la recrue phare du mercato estival du Real Madrid a échoué par deux fois, contre Liverpool en Ligue des champions le 27 novembre (0-2) et mercredi soir.

Kylian Mbappé rate encore son penalty

Dans l’antre de l’Athletic Bilbao à San Mames, Kylian Mbappé a vécu une triste soirée avec un but refusé un peu avant le premier quart d’heure de jeu pour hors-jeu après intervention de la VAR. Le club basque ouvrait le score en début de seconde période. Et comme face à Liverpool, Mbappé avait la possibilité au bout du pied d’égaliser sur penalty. Mais une fois de plus, le capitaine de l’équipe de France a vu sa tentative être repoussée par le gardien adverse. Jude Bellingham s’est donc chargé de l’égalisation du Real Madrid, mais l’Athletic Bilbao a trouvé une nouvelle fois le chemin des filets, surclassant le club merengue au score final (2-1).

«C’est le moment idéal pour changer cette situation et montrer qui je suis»

Sur son compte Instagram, Kylian Mbappé a publié une Story par le biais de laquelle il a présenté ses excuses aux fans du Real Madrid tout en prenant ses responsabilités.

« Mauvais résultat. Une grosse erreur (ndlr son penalty) dans un match où chaque détail compte. J’en prends l’entière responsabilité. C’est un moment difficile, mais c’est le moment idéal pour changer cette situation et montrer qui je suis ».