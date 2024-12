Mbappé - Benzema : Les clashs qui ont secoué l’équipe de France !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Lassé par les méthodes de Didier Deschamps et ses résultats à la tête de l’équipe de France, Daniel Riolo réclame le départ du sélectionneur national au plus vite. Et pour appuyer son propos, le chroniqueur de l’After Foot revient sur ses différents clashs avec Karim Benzema, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé.

En place depuis 2012 au poste de sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps a longtemps fait l’unanimité de par ses résultats et sa gestion du groupe. Mais ces dernières années, les clashs se sont multipliés en coulisses entre l’entraîeur tricolore et certaines de ses plus grandes stars comme Karim Benzema, et plus récemment Antoine Griezmann ainsi que Kylian Mbappé. Au micro de l’After Foot sur RMC Sport lundi soir, Daniel Riolo s’est lâché sur ces embrouilles qui ont eu un impact sportif sur l’équipe de France.

« Deschamps s’est brouillé avec les trois »

« Sur les dix dernières années, il y a trois stars dans le football français : Benzema, Griezmann et Mbappé. Il s’est brouillé avec les trois. Benzema, c’est un épisode très important de la Coupe du monde 2022, où il est revenu sous la pression populaire pour faire en sorte de le sortir pour faire plaisir à Griezmann et à certains autres joueurs qui ne voulaient pas de sa présence. Au final, il se brouille avec Griezmann pour faire plaisir à Mbappé, puis se brouiller avec Mbappé. C’est quelqu’un qui se brouille beaucoup », lâche Riolo, qui réclame donc le départ de Didier Deschamps au plus vite.

« Si on pouvait passer à autre chose... »

« Sur le terrain, beaucoup veulent lui dire merci et au revoir. Donc si on pouvait passer à autre chose. 12 ans c’est long, c’est plus que le Général de Gaulle au pouvoir », poursuit Daniel Riolo, qui estime donc que Deschamps a fait suffisamment de mal à l’équipe de France après ses clashs avec Benzema, Griezmann et Mbappé.