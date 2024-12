OM : De Zerbi a réclamé un gros transfert !

Axel Cornic

Rarement comme avec Roberto De Zerbi, un entraineur s’est autant impliqué dans le recrutement de l’Olympique de Marseille. La plupart de ses demandes semblent avoir été satisfaites, mais depuis la fin du mercato estival on en apprend également plus concernant les échecs rencontrés par le club phocéen et son coach.

Cet été, plus d’une dizaine de recrues sont arrivées à Marseille, avec notamment Elye Wahi, Mason Greenwood ou Pierre-Emile Højbjerg. Mais Roberto De Zerbi rêve plus grand et à quelques semaines du mercato de janvier plusieurs pistes sont évoquées du côté de l’OM.

C’est le cas de Giacomo Raspadori, que De Zerbi connait très bien puisque c’est lui qui a lancé sa carrière à Sassuolo. Peu utilisé par Antonio Conte au Napoli, l’attaquant de 24 ans serait un renfort de tout premier choix pour l’OM, surtout avec les problèmes rencontrés en attaque lors de la première partie de saison. Mais cette piste est loin d’être simple, puisque les médias italiens parlent de montant entre 20 et 30M€ pour débaucher l’international italien.

Ce mercredi, on a découvert une nouvelle facette de ce dossier. Il Corriere dello Sport nous apprend en effet que Raspadori aurait été l’une des premières demandes de Roberto De Zerbi lors de son arrivée à l’OM, cet été. A l’époque, les Marseillais s’étaient heurtés au refus du Napoli qui pensait qu’Antonio Conte allait beaucoup miser sur lui.