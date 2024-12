Mercato - PSG : Une légende se lâche sur son transfert !

Axel Cornic

Beaucoup de grands noms sont passés par le Paris Saint-Germain depuis l’arrivée de QSI, avec certaines des plus grandes légendes du football mondial. C’est le cas de Gianluigi Buffon, qui après toute une vie passée à la Juventus a décidé de se lancer un nouveau défi en rejoignant le club parisien lors de la saison 2018-2019.

Il y en a eu des stars au PSG, même avant l’arrivée de QSI. Mais ça s’est clairement amplifié depuis 2011, avec notamment les arrivées de Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, Thiago Motta ou encore David Beckham. Mais certaines ne sont pas restées très longtemps...

« Si le PSG, Barcelone ou le Real Madrid t'appelle, rappelle-moi »

C’est le cas de Gianluigi Buffon, véritable légende vivante pour les supporters de la Juventus, qui n’a fait qu’une seule saison sous les couleurs du PSG. « La fin avril arrive, je rencontre mon agent et il me dit que ce serait dommage d'arrêter. J'ai réitéré mon choix, mais j'ai ajouté : "Mais si le PSG, Barcelone ou le Real Madrid t'appelle, rappelle-moi" » a confié l’ancien international italien sur la chaîne Twitch Juventibus, au sujet de son choix en 2018 de poser ses valises à Paris.

« Je me sentais fier, ils m'ont aussi offert beaucoup d'argent et dans ce cas, ça te fait te sentir vivant, fort »

« Martina (son agent) me rappelle au bout de 20 jours et me dit : "Gigi, tu ne le croiras pas mais le PSG m'a appelé" » a poursuivi Gianluigi Buffon, qui a raccroché ses crampons en 2023 et officie désormais dans le staff de Luciano Spalletti avec la sélection italienne. « Je me sentais fier, ils m'ont aussi offert beaucoup d'argent et dans ce cas, ça te fait te sentir vivant, fort, ça te fait te sentir cool. À ce moment-là, j'appelle Agnelli, Paratici et. Marotta et moi leur avons expliqué : ils n'auraient peut-être pas aimé, ils espéraient que je sois resté, mais j'ai compris que si je restais, ça resterait gravement coincé ».