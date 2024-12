Mercato : Surprise, un club ami peut sauver le PSG !

Axel Cornic

Le mercato de janvier pourrait permettre au Paris Saint-Germain de régler quelques dossiers sensibles, avec certains indésirables qui pourraient être poussés vers la sortie. C’est le cas de Milan Skriniar, qui ne joue que très peu depuis le début de la saison et qui selon nos informations est suivi par le Napoli et la Juventus.

Certains parlaient d’erreur de casting dès l’hiver dernier, mais on a dû attendre cette saison pour se rendre compte qu’il n’a véritablement plus sa place au PSG. Car Milan Skriniar n’est clairement pas un joueur apprécié par Luis Enrique, qui le considéré désormais comme un quatrième choix en défense centrale. Et sa situation ne devrait pas s’arranger avec le retour de Lucas Hernandez ainsi que de Presnel Kimpembe.

Ça bouge en Serie A pour Skriniar

La solution pourrait venir d’Italie, puisque nous vous avons révélé sur le10sport.com que le PSG a récemment été approché par deux clubs de Serie A, qui se sont renseignés sur Skriniar. Il y a le Napoli d’Antonio Conte, qui connait bien le Slovaque pour l’avoir eu sous ses ordres à l’Inter par le passé, avec un certain succès d’ailleurs. L’autre serait la Juventus, qui cherche un défenseur pour pallier la longue absence de Bremer, gravement blessé au genou et forfait pour le reste de la saison.

Une aide inattendue de Benfica

Sauf que cette seconde piste a semblé s’effriter au fil des semaines, notamment parce que les Bianconeri ne souhaitent boucler qu’un simple prêt. Mais Milan Skriniar pourrait bien redevenir un sujet d’actualité du côté de Turin ! D’après les informations de TMW, la Juventus se serait fait rembarrer par Benfica au sujet d’Antonio Silva, devenu la nouvelle priorité en défense. Le club lisboète, qui est très proche du PSG avec qui il a bouclé plusieurs deals importants ces dernières années, pourrait donc relancer les débats en vue du mercato hivernal.