Mercato - PSG : Une offre est annoncée par la presse anglaise !

Alors que Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid l'été dernier, le nom de Mohamed Salah est annoncé du côté du PSG. En effet, le club de la capitale pourrait se laisser tenter par l'idée de recruter l'attaquant égyptien de 32 ans, qui en fin de contrat le 30 juin avec Liverpool. Toutefois, les Reds envisageraient de formuler une offre à Mohamed Salah pour qu'il rempile.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a refusé de prolonger. En effet, l'attaquant de 25 ans a rejoint le Real Madrid librement et gratuitement l'été dernier. Pour remplacer numériquement Kylian Mbappé, les hautes sphères du PSG ont bouclé la signature de Désiré Doué, offrant un chèque d'environ 50M€ au Stade Rennais.

Malgré la signature de Désiré Doué, le PSG pourrait s'offrir un nouvel ailier l'année prochaine. Un attaquant d'envergure de la trempe de Kylian Mbappé. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi aurait des vues sur Mohamed Salah. En fin de contrat le 30 juin avec Liverpool, l'international égyptien peut être recruté librement et gratuitement cet été. Le joueur de 32 ans pourrait donc être une très belle opportunité pour le PSG, même si son profil ne correspond pas du tout à la nouvelle politique du club. En effet, l'écurie emmenée par Luis Enrique veut désormais construire un collectif jeune et fort, et ce, sans superstar.

PSG : Al-Khelaïfi ferme la porte pour Salah

Ce mercredi, The Athletic a fait un nouveau point sur la situation de Mohamed Salah. A en croire le média britannique, la direction de Liverpool envisagerait de formuler une offre à son numéro 11 prochainement, et ce, pour qu'il prolonge. Le PSG ferait donc mieux de rester sur ses gardes, même si Nasser Al-Khelaïfi a affirmé ne pas avoir le moindre intérêt pour Mohamed Salah. « Ce n’est pas vrai. C’est un joueur fantastique et incroyable, mais nous n’avons jamais pensé à lui pour être honnête. Nous savons que tous les clubs aimeraient l’avoir, mais cette rumeur nous concernant n’est tout simplement pas vraie », a déclaré le président du PSG lors d'un entretien accordé à Sky Allemagne.