PSG : Grande décision du Qatar sur le mercato !

Depuis l’arrivée du Qatar à sa tête en 2011, le PSG a souvent dépensé de grosses sommes sur le marché des transferts pour attirer certains des meilleurs joueurs du monde. Toutefois, cela pourrait bientôt prendre fin. En effet, le pays du Golfe souhaiterait limiter ses investissements pour le club de la capitale, notamment lassé par l’attitude de certaines stars surpayées.

Cela fait maintenant une dizaine d’années que le PSG est tout le temps qualifié en Ligue des champions. Si le club de la capitale a plus de mal cette saison en C1, il a tout de même réalisé quelques belles performances lors des dernières années, comme la saison dernière avec une demi-finale à la clé. Cette continuité n’aurait probablement pas pu exister sans un coup de pouce du Qatar.

Le Qatar pourrait vendre le PSG

C’est en 2011 que le Qatar est arrivé à la tête du PSG, par le biais de son fonds d’investissements QSI. Grâce à cela, les supporters parisiens ont donc pu voir arriver certains des meilleurs joueurs du monde dans la capitale, comme Neymar, Lionel Messi ou bien Kylian Mbappé. Toutefois, ce train de vie démesuré pourrait prendre dans un futur plus ou moins proche. En effet, d’après les informations de L’Équipe, le Qatar envisagerait de vendre le PSG, en cas de belle offre.

Le Qatar a été lassé par les attitudes de certaines stars

Cela serait un véritable coup de tonnerre si le Qatar venait à se désengager du PSG. Toutefois, cette décision peut s’expliquer par différentes raisons. En effet, L’Équipe précise que le pays du Golfe serait lassé de certaines attitudes de stars surpayées. Cela pourrait d’ailleurs s’accompagner d’une baisse des investissements, et donc il pourrait à l’avenir y avoir moins de transferts de grosses stars, qui sont souvent coûteux. Cela confirme donc la nouvelle stratégie parisienne d’axer le recrutement sur des jeunes joueurs à fort potentiel et non plus sur des pointures. Dernièrement, Nasser Al-Khelaïfi a d’ailleurs réfuté l’idée selon laquelle le PSG pisterait l’attaquant de Liverpool, Mohamed Salah, pour l’été prochain.