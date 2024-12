Deux signatures au PSG, le Qatar vend la mèche !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lancé dans un nouveau projet depuis l'été 2023, le PSG s'appuie notamment sur Luis Enrique et Luis Campos pour le bâtir et lui permettre de réussir. Mais alors que le contrat des deux hommes s'achève en juin prochain, Nasser Al-Khelaïfi a réitéré son intention de miser sur le long terme, ce qui sous-entend de conserver ses deux hommes forts.

Après avoir tenté de remporter la Ligue des champions en misant sur des transferts très onéreux et de grands noms du football, le PSG a décidé de totalement changer ses plans. Désormais, le club le capitale mise sur le long terme en recrutant des joueurs prometteurs afin de préparer au mieux l'avenir. Une vision sur le long terme incarnée par Luis Enrique et Luis Campos qui sont les leaders de ce nouveau projet. Mais leur contrat s'achève en juin prochain.

Al-Khelaïfi voit sur le long terme...

Cependant, Nasser Al-Khelaïfi n'a visiblement pas l'intention de laisser filer les deux hommes forts de son projet sportif, à l'image de Luis Enrique. « À mon avis, nous avons le meilleur entraîneur du monde en ce moment. Il construit un projet pour l’avenir. Les résultats comptent, mais nous restons concentrés sur notre projet », lance le président du PSG dans une interview accordée à Sky Allemagne. De manière générale, il assure même ne rien vouloir changer afin de miser sur le long terme avec ce nouveau projet.

... avec Campos et Luis Enrique ?

« Nous avons tellement changé au club ces dernières années, nous construisons un collectif sur et en dehors du terrain, nous avons renforcé l'institution, nous avons ouvert le meilleur centre d'entraînement du monde à Poissy, a listé le président qatarien. J'ai une confiance absolue dans le projet, l'entraîneur, le conseiller sportif (Luis Campos) et notre équipe, et nous continuerons à évoluer. Et quand les temps sont durs, on se soutient les uns les autres, c'est ce que fait un bon club, c'est ce que font aussi nos supporters qui sont incroyables », ajoute Nasser Al-Khelaïfi, cette fois-ci auprès de L'EQUIPE. Le président du PSG sous-entend donc clairement que son idée est de conserver les hommes en place. Donc Luis Campos et Luis Enrique.