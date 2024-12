Mercato : L’OM va griller le PSG pour ce transfert à 30M€ ?

Arnaud De Kanel

Le mercato hivernal pourrait être le théâtre d’une nouvelle confrontation entre l'OM et le PSG, mais cette fois-ci sur le terrain des négociations. Selon des informations venues d’Italie, les deux clubs rivaux auraient un intérêt commun pour Nicolo Fagioli, prometteur milieu de terrain international italien. L’opération ne serait pas à la portée de toutes les bourses : les Bianconeri auraient fixé son prix à 30M€.

Alors que le mercato hivernal approche à grands pas, les rumeurs s’intensifient en Italie et mettent en lumière une potentielle bataille franco-française. Selon plusieurs sources transalpines, le PSG et l'OM suivraient de près la situation de Nicolo Fagioli, milieu de terrain talentueux mais en perte de vitesse à la Juventus. Sous la direction de Thiago Motta, Fagioli n’a pas trouvé la place espérée cette saison au sein de l’effectif turinois. Une situation qui aurait conduit le joueur de 22 ans à solliciter son entourage pour explorer de nouvelles opportunités ailleurs. Et parmi les clubs intéressés, deux géants de Ligue 1 semblent prêts à se disputer ses services.

Mercato : L’OM veut faire plaisir à De Zerbi, une énorme bataille s’annonce https://t.co/dFZSuSbC92 pic.twitter.com/dWvIppzT3X — le10sport (@le10sport) December 3, 2024

Avantage OM pour Fagioli ?

Selon des informations relayées par La Gazzetta dello Sport, Nicolo Fagioli, prometteur milieu de terrain de la Juventus, envisagerait sérieusement un avenir en Ligue 1. Confiant dans ses capacités, le jeune Italien estime que le championnat français pourrait être un terrain idéal pour exploiter son potentiel et briller sur la scène internationale. Cependant, la bataille pour s'attacher ses services pourrait être intense. Si le PSG dispose d’un poids financier considérable, l'OM pourrait bien jouer une carte décisive : Roberto De Zerbi. L’entraîneur italien, réputé pour son style de jeu séduisant et sa capacité à développer les jeunes talents, représenterait un argument de choix pour convaincre Fagioli. Le joueur serait en effet très enthousiaste à l’idée de travailler sous la houlette de son compatriote, ce qui pourrait faire pencher la balance en faveur de l’OM dans cette course

La Juve réclame 30M€

Alors que l'OM et le PSG pourraient croiser le fer sur le marché des transferts, un acteur clé semble déjà donner le ton : la Juventus. Selon les récentes informations relayées par la presse italienne, le club turinois aurait fixé une fourchette pour le transfert de Nicolo Fagioli. Le prix ? Une somme oscillant entre 25 et 30M€.