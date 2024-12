Donnarumma - PSG : Un coup de théâtre signé Luis Enrique ?

Thomas Bourseau

Doué pour son jeu au pied comme il le démontre aux entraînements au Campus PSG, Arnau Tenas apporterait une véritable garantie à Luis Enrique dans ce secteur de jeu là où Gianluigi Donnarumma et Matvey Safonov ne se sont pas particulièrement distingués. En pleine réflexion, l’entraîneur du PSG songerait de plus en plus à lancer Tenas qui ne compte pas la moindre apparition cette saison avec l’équipe première.

Arnau Tenas (23 ans) a été sacré champion olympique avec la délégation masculine espagnole aux JO de Paris 2024 au grand dam de Thierry Henry qui a dû se contenter de l’argent avec ses joueurs. Le gardien recruté par le Paris Saint-Germain à l’été 2023 n’occupe même pas le rôle de doublure, mais plutôt de troisième gardien derrière le titulaire Gianluigi Donnarumma et son remplaçant Matvey Safonov.

«La mission du coach est de faire jouer ce qu’il y a de meilleur pour chaque match»

C’est du moins la hiérarchie qui semblait établie au coup d’envoi de la saison, mais qui est changeante au vu de l’alternance mise en place par Luis Enrique ces dernières semaines entre l’Italien et le Russe. Dans Le Parisien, une source interne au PSG a lâché le message suivant quant à la vision des choses de l’entraîneur espagnol. « La mission du coach est de faire jouer ce qu’il y a de meilleur pour chaque match ». D’hypothétiques apparitions de Tenas avec l’équipe première ne seraient pas à écarter.

Luis Enrique réfléchit au fait de faire confiance à Arnau Tenas ?

Le Parisien va même plus loin. Dans son édition du jour ce mercredi, le quotidien de la capitale explique que le profil d’Arnau Tenas pousserait Luis Enrique à une mûre réflexion. D’ailleurs, à ce jour, le gardien espagnol resterait une option intéressante sur laquelle son compatriote serait susceptible de s’appuyer. Et pour cause, Enrique émet le souhait fort que tous ses portiers au PSG soient dans de bonnes dispositions mentale ainsi que physique dans l’optique d’être « prêts à jouer ». Gianluigi Donnarumma et Matvey Safonov sont prévenus, Arnau Tenas pousse !