Mercato - PSG : Un «monstre» va remplacer Dembélé ?

Ces derniers jours, la piste Mohamed Salah (Liverpool) a été évoquée du côté du PSG. Certaines sources confirment cette offensive, d'autres la démentent. Quoi qu'il en soit, ce coup, s'il dessine, serait une formidable nouvelle pour le club de la capitale selon l'avis de Jérôme Rothen, mais aussi d'Eric Di Méco.

Sur le plan financier, le PSG est en bonne santé. Il faut dire que le club parisien à dégraisser à tout va, se débarrassant des gros salaires de Neymar, Marco Verratti ou encore Kylian Mbappé. Mais cela a considérablement affaibli la qualité de l’effectif. Aujourd’hui, le PSG est habité par des joueurs prometteurs, mais encore inexpérimentés comme l’a indiqué Jérôme Rothen sur l’antenne de RMC ce lundi soir.

PSG : Luis Enrique s’emporte contre Mbappé et choque le vestiaire https://t.co/Up9bBBIcMc pic.twitter.com/PcXhS91i5o — le10sport (@le10sport) December 2, 2024

Dembélé sous la menace de Salah ?

Pour Rothen, le PSG ne doit pas hésiter à voir plus grand en recrutant des grands noms comme Mohamed Salah (Liverpool), qui pourrait s’installer sur le côté gauche, actuellement occupé par Ousmane Dembélé. « Le Qatar revient de revenir sur leur projet. Peut-être qu’à cause du fair-play financier, ils ont dû se libérer des gros salaires, ils l’ont fait. Moi je reste persuadé que même avec Luis Enrique, on peut avoir des grands joueurs. Je ne comprendrai qu’un entraîneur refuse qu’un top joueur, qui a envie de venir, arrive. Pour le moment, ce n’est pas le cas, mais s’ils ont l’opportunité de prendre Salah pour remplacer Dembélé, qu’ils le fassent » a déclaré l’ancien joueur du club parisien.

« C’est un monstre ce mec »

Présent à ses côtés sur le plateau de Rothen S’Enflamme, Eric Di Méco partage la même position sur Salah. « On parle de Salah, qui est un grand joueur. Quand tu vois ce qu’il fait à Liverpool depuis qu’il est arrivé, il ne s’arrête jamais. Chaque année, il met ses 25 buts, c’est un monstre ce mec » a confié l’ancien joueur marseillais.