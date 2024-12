PSG : Luis Enrique attaque Mbappé, le conflit est total

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les journalistes espagnols ont eu l'occasion de suivre Luis Enrique dans son quotidien au PSG. Diffusé sur la chaîne Movistar +, ce documentaire permet d'en savoir plus sur le coach espagnol et sur sa méthode. Une scène a particulièrement marqué les spectateurs, son échange avec Kylian Mbappé. A Paris, ce recadrage n'est pas passé.

Luis Enrique a accepté de se faire suivre durant près d’un an par les équipes de la chaîne Movistar. Un long travail de suivi qui a donné naissance au documentaire « No teneis ni **** idea », diffusé en France sur la chaîne Canal +. Tourné durant la saison 2023/2024, ce film permet d’en savoir plus sur la méthode Luis Enrique et la relation qu’il entretient avec certaines stars, notamment Kylian Mbappé. Et une scène a particulièrement marqué les esprits.

Luis Enrique recadre Mbappé

Les caméras ont capté une discussion en tête à tête entre Luis Enrique et Mbappé. « J’ai lu que tu aimais Michael Jordan. Michael Jordan attrapait tous ses coéquipiers par les c**** et il défendait comme un fils de p****. Toi, tu dois donner cet exemple, premièrement comme personne et comme joueur, d’aller faire le pressing. Tu dois aller presser Cubarsi. Le presser et revenir rapidement. Pourquoi ? Pour être un leader » lui dit Luis Enrique, avant que le joueur, actuellement au Real Madrid, ne quitte la salle.

« C’est très mal passé »

Mais cette scène, qui a fait le buzz sur la toile, aurait agacé le vestiaire selon RMC Sport et le journaliste Daniel Riolo. « Cette histoire de Movistar. Comment on a pu laisser un instant un mec qui a un boulard faire un film qui montre que c’est un génie intergalactique, qu’il passe des savons à Mbappé ? C’est très mal passé. C’est la pire personne pour la stabilité » a déclaré Riolo durant l’After Foot.