Mbappé : Avec ses parents, il annonce une catastrophe

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ces derniers mois, Kylian Mbappé a multiplié les casquettes. Mais le joueur français a eu tendance à oublier la principale, celle du footballeur. Depuis quelques temps, l'international tricolore ne ressemble en rien à celui qui avait enthousiasmé le public durant le Mondial 2022. Pour Jérôme Pineau, le champion du monde 2018 doit se recentrer sur son métier, mais ce n'est pas évident.

Kylian Mbappé est allé de son but face à Getafe ce dimanche et affiché un état d’esprit irréprochable sur les terrains, avec les moyens du bord. Mais pas sûr que cela impacte le constat livré par Jérôme Pineau sur le plateau des Grandes Gueules du Sport. L’ancien cycliste avait réagi à la mauvaise passe de l’international français et a décrit un joueur totalement perdu sur le terrain.

PSG : Luis Enrique s’emporte contre Mbappé et choque le vestiaire https://t.co/Up9bBBIcMc pic.twitter.com/PcXhS91i5o — le10sport (@le10sport) December 2, 2024

Le constat alarmant sur Mbappé

« Cela fait toujours de la peine de voir un jeune garçon dans cet état psychologique. Kylian est un peu perdu, un peu paumé. Mbappé, c'est le gamin qui fait son stage de troisième au Real Madrid, qui rêve de devenir footballeur professionnel et le devient, qui joue à Monaco, à Paris, qui gagne des titres, qui est champion du monde à 18 ans. Il arrive au Real parce que c’est son rêve, et là, terminé. Et là, il ne brille plus, car il n’avait pas de concurrence jusque-là, il était le patron. Ce Mbappé-là me fait un peu pitié, mais il ne me fait pas de peine » a confié Pineau sur RMC.

Selon lui, Mbappé doit retrouver son football en se concentrant sur « Je ne suis pas sûr que cette décision de se reconcentrer sur le football soit possible»

Selon lui, Mbappé doit retrouver son football en se concentrant sur son métier, et seulement sur son métier. Mais en diversifiant ses activités, l’international français s’est éloigné de sa passion. « Tu ne peux pas faire le rappeur américain avec les chaînes autour du cou et annuler le concert parce que tu as un problème à la voix. C’est de sa faute, il s’est mis dans cette situation. Il doit se reconcentrer. Kylian Mbappé, c’est une telle entreprise avec papa d’un côté, maman de l’autre, ses affaires, sa présidence à Caen, je ne suis pas sûr que cette décision de se reconcentrer sur le football soit possible pour lui » a-t-il lâché.