Real Madrid : Une star annonce une très bonne nouvelle

Buteur et passeur décisif pour Kylian Mbappé dimanche lors de la réception de Getafe dimanche (2-0), Jude Bellingham a été contraint de céder sa place à la mi-temps. Après la rencontre, Carlo Ancelotti a expliqué qu’il avait le cou bloqué et ne pouvait pas continuer. Plus de peur que de mal pour l’international anglais, qui a annoncé qu’il serait disponible contre l’Athletic Bilbao mercredi.

Quatre jours après sa défaite face à Liverpool (2-0), le Real Madrid s’est repris dimanche en s’imposant lors de la réception de Getafe (2-0). Une victoire qui va faire du bien à Kylian Mbappé, auteur du deuxième but des Merengue sur un bon service de Jude Bellingham.

Bellingham blessé et remplacé à la mi-temps

Le milieu de terrain âgé de 21 ans avait ouvert le score à la demi-heure de jeu sur penalty, avant de céder sa place à la mi-temps, après un choc à la tête avec le gardien de Getafe, David Soria. « Son cou était bloqué et il ne pouvait pas continuer », a expliqué Carlo Ancelotti en conférence de presse après la rencontre.

« Tous les contrôles sont bons, prêt pour mercredi »

Mais Jude Bellingham a donné des nouvelles rassurantes sur son état de santé ce lundi. Dans une story publiée sur Instagram, la star du Real Madrid a déclaré : « Tous les contrôles sont bons, prêt pour mercredi. Merci pour les messages. » Il sera donc à la disposition de Carlo Ancelotti mercredi, pour le déplacement de la Casa Blanca sur la pelouse de l’Athletic Bilbao.