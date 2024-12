«Spectaculaire» : Mbappé vend enfin du rêve au Real Madrid !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé, puissance 10. Le Real Madrid a remporté le derby madrilène contre Getafe dimanche (2-0) grâce à un grand Jude Bellingham, auteur d’un but et d’une passe décisive pour Mbappé. Le capitaine des Bleus a choqué Carlo Ancelotti de par sa finition clinique et sa puissance pour se mettre dans la bonne position. Explications.

Le 14 août dernier, pour sa première officielle avec le Real Madrid en Supercoupe d’Europe, Kylian Mbappé soignait ses débuts avec son premier but. D’ailleurs, pour Movistar+, la recrue star du mercato d’été de la Casa Blanca ne se fixait pas de limites d’un point de vue statistiques et estimait pouvoir atteindre la barre des 50 réalisations dès sa première saison en tant que numéro 9 du Real Madrid.

«Cela a été un soulagement pour moi»

Finalement, l’acclimatation du capitaine de l’équipe de France a mis un peu plus de temps que prévu. Et il aura fallu attendre plus de trois mois après ses débuts afin de voir Kylian Mbappé inscrire le 10ème but de sa carrière au Real Madrid. Malgré sa prestation décevante à Liverpool mercredi soir (0-2) avec un penalty manqué, le champion du monde s’est une nouvelle fois distingué en Liga avec un but signature contre Getafe dimanche. Carlo Ancelotti n’a pas boudé son plaisir après cette victoire dans ce match 100 % madrilène sur la pelouse du Santiago Bernabeu.

« Cela a été un soulagement pour moi parce que ça nous mettait à 2-0 et ça nous a permis de mieux contrôler le match. Et pour lui aussi sûrement ».

«Une exécution fantastique»

Dans des propos rapportés par L’Équipe, l’entraîneur du Real Madrid a qualifié le but de Mbappé comme étant tout simplement « spectaculaire ».

« Il a mis un but spectaculaire, avec une exécution fantastique. Il a fait un très bon match, a été très actif, dangereux et c’est ce que nous voulons de lui ».