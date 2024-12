PSG : Le presse italienne relance le mercato !

Axel Cornic

Peu utilisé par Luis Enrique depuis le début de la saison, Milan Skriniar est le premier candidat au départ à quelques semaines du mercato hivernal. Et l’ancien de l’Inter pourrait bien se relancer en Serie A, avec le Napoli d’Antonio Conte qui est plus qu’intéressé par ses services selon nos informations.

Il devait devenir le nouveau patron de la défense, mais Milan Skriniar pourrait être poussé vers la sortie seulement un an et demi après son arrivée. Le Slovaque ne semble en effet plus rentrer dans les plans de Luis Enrique, qui n’est clairement pas fan de son profil et pourrait donc précipiter son départ du PSG.

Mbappé s’en va, une catastrophe est annoncée au PSG https://t.co/HuM0ZIjynE pic.twitter.com/xdhb52GqxC — le10sport (@le10sport) December 3, 2024

Skriniar sur le départ

S’il est loin de cartonner à Paris, Skriniar a toujours la cote sur le marché, surtout en Serie A. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que le PSG a notamment été approché par le Napoli tout récemment, après avoir déjà eu un contact avec la Juventus. Sauf que dans les deux cas il ne s’agit que d’un prêt, une formule pas vraiment apprécié au sein du club de la capitale.

Le Napoli a fait le premier pas

D’après les informations de Mediaset, la recherche d’un défenseur central serait bel et bien la grande priorité du Napoli en vue du mercato hivernal. D’ailleurs les Napolitains auraient un atout de taille pour convaincre Skriniar de quitter le PSG avec Antonio Conte, qui l’a déjà eu sous ses ordres par le passé à l’Inter et qui semble beaucoup apprécier son profil... à l’inverse de Luis Enrique !