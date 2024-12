Mercato - OM : Excellente nouvelle pour De Zerbi !

Axel Cornic

Un joueur bien connu par Roberto De Zerbi pourrait débarquer à l’Olympique de Marseille lors du mercato de janvier, qui ouvrira ses portes dans seulement quelques semaines. Il s’agit de Giacomo Raspadori, que le coach marseillais a bien connu du côté de Sassuolo et qui joue assez peu au Napoli depuis le début de la saison.

A la recherche de renforts, l’OM pourrait une nouvelle fois se tourner vers la Serie A, terrain de chasse préféré de Pablo Longoria. Une piste a en effet pris de l’ampleur au cours des derniers jours et elle mène à Giacomo Raspadori, que Roberto De Zerbi connait bien pour l’avoir eu sous ses ordres par le passé.

Le Napoli ouvert à un prêt

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, du côté du Napoli on ne serait pas totalement fermés à un départ de l’attaquant au cours du mercato hivernal. Sauf que cela ne se fera que sous la forme d’un prêt, puisque Antonio Conte apprécierait beaucoup son profil et regrette de ne pas pouvoir l’utiliser assez, son club ne disputant que la Serie A et la Coppa Italia cette saison.

Raspadori a la cote sur le marché

L’OM n’est pas seul sur les traces de Giacomo Raspadori, qui est actuellement évalué à 20M€ par le site spécialisé Transfermarkt. Toujours selon La Gazzetta, l’AS Roma aimerait miser sur lui comme doublure d’Artem Dovbyk, avec Claudio Ranieri qui serait plus qu’ouvert à son arrivée. D’autres médias en Italie ont également parlé de l’intérêt de la Juventus, où Thiago Motta ne peut compter que sur Dusan Vlahovic au poste d’attaquant.