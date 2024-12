Salah transféré au PSG : Riolo répond en direct !

Alexis Brunet

Depuis quelques jours, plusieurs sources annoncent que le PSG pourrait tenter de recruter Mohamed Salah l’été prochain, lorsqu’il sera en fin de contrat. D’après Daniel Riolo, cela serait une vraie bonne idée que l’Égyptien pose ses valises à Paris, car le club de la capitale ne dispose pas d’un joueur de son calibre. Un contrat de deux ans serait par exemple une bonne idée.

Dernièrement, surtout en Ligue des champions, le PSG a beaucoup de mal à se montrer performant à la finition. Le club de la capitale semble n’avoir pas réussi à remplacer Kylian Mbappé, car Bradley Barcola montre certaines limites, notamment en C1. Les dirigeants parisiens réfléchissent donc à la possibilité de faire venir une star l’été prochain.

Riolo milite pour une arrivée de Salah au PSG

Parmi les noms cités au PSG dernièrement, celui de Mohamed Salah revient avec insistance. L’Égyptien sera en fin de contrat l’été prochain et une arrivée de ce dernier à Paris aurait tout d’un bon coup. Selon Daniel Riolo, qui s’est exprimé dans l’After Foot, le club de la capitale aurait tout intérêt à signer le joueur de Liverpool, qui est dans une forme étincelante depuis le début de saison. « Si on doit se demander si c’est une bonne idée, je crois que c’est un gars qui a une hygiène de vie parfaite. Et par les temps qui courent, dire qu’un joueur reste tranquille à la maison, et donc selon la formule consacrée « mange bien et dort bien », c’est un point positif. Quant à se demander si à 32 ans il est toujours performant, il y a un an on a cru qu’il baissait un peu, en tout cas cette année il ne baisse pas du tout. Est-ce que ce niveau de performance est maintenu parce qu’il veut sa prolongation ? Il y a beaucoup de questions. »

« Il n’y a aucun joueur de ce niveau au PSG »

D’après Daniel Riolo, le PSG ne doit pas faire de folie en offrant un contrat de cinq saisons à Mohamed Salah. Toutefois, l’Égyptien pourrait faire du bien pendant deux ou trois ans au club de la capitale, qui ne possède pas de joueur de ce calibre dans son effectif actuel. « Est-ce que c’est une bonne idée à 32 ans ? Si le PSG ne lui fait pas un contrat de cinq ans ou un délire comme ça, oui c’est une bonne idée de l’attirer au PSG. Le PSG a absolument besoin d’un joueur pareil, ça c’est certain. Je vois que beaucoup de gens se posent la question, il n’y a pas de question à se poser puisqu’il n’y a aucun joueur de ce niveau au PSG. »