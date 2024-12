Transferts : Le prochain phénomène du PSG déniché au RC Lens ?

Pierrick Levallet

Le PSG devrait se montrer plutôt actif sur le mercato cet hiver. Le club de la capitale va chercher à compléter l’effectif de Luis Enrique. En défense, les dirigeants parisiens penseraient à aller piocher directement au RC Lens puisqu’ils penseraient à Abdukodir Khusanov. Le joueur de 20 ans ne cesse d’impressionner avec les Sang et Or depuis le début de saison.

Malgré un mercato estival plutôt intéressant, le PSG n’a pas réussi à compléter son effectif. C’est en tout cas ce que penserait Luis Enrique, qui aimerait que chaque poste soit doublé. Le club de la capitale devrait donc se montrer actif sur le marché en janvier pour satisfaire l’entraîneur espagnol. Pour la défense, les Rouge-et-Bleu songeraient à piocher directement en Ligue 1.

Khusanov impressionne avec le RC Lens

Le PSG aurait en effet des vues sur Abdukodir Khusanov. Joker de luxe au RC Lens la saison passée, le défenseur de 20 ans est désormais le défenseur le plus utilisé chez les Sang et Or avec Facundo Medina comme le rapporte L’Equipe. Le quotidien sportif précise que l’international ouzbek figure parmi les meilleurs d’Europe dans plusieurs domaines (duels défensifs gagnés, passes progressives...). Abdukodir Khusanov fait également preuve d’une autorité bluffante depuis le début de saison. Toutes ces qualités plairaient au PSG, qui aimerait le recruter.

Le PSG et d'autres clubs se tiennent à l'affût

Reste maintenant à voir si les champions de France en titre arriveront à trouver un accord avec le RC Lens pour le transfert d’Abdukodir Khusanov. La concurrence sera rude pour le PSG sur ce dossier. L’Atlético de Madrid et plusieurs clubs de Premier League se tiendraient également à l’affût. Affaire à suivre...