Mercato - OM : Un nouveau buteur pour De Zerbi, la réponse est lâchée

Axel Cornic

Présent en conférence de presse ce mardi, Antonio Conte s’est exprimé au sujet de la situation de Giacomo Raspadori, attaquant du Napoli annoncé sur le départ à quelques semaines du mercato hivernal. Plusieurs clubs seraient sur les traces de l’international italien et c’est notamment le cas de l’Olympique de Marseille de Roberto De Zerbi.

Après un été agité, l’hiver pourrait être chaud à Marseille. Roberto De Zerbi souhaiterait en effet avoir un nouveau renfort offensif et il aurait déjà glissé un nom au duo formé par Pablo Longoria et Mehdi Benatia. Il s’agirait de celui de Giacomo Raspadori, champion d’Europe avec l’Italie en 2021, qui ne joue pas beaucoup au Napoli depuis le début de la saison.

Retrouvailles à l’OM ?

Il faut dire que De Zerbi connait très bien l’attaquant de 24 ans, puisque c’est lui qui l’avait lancé dans le grand bain du côté de Sassuolo. Son profil apporterait d’ailleurs une véritable alternative à l’OM puisque s’il excelle dans l’axe aux côtés d’un attaquant de pointe, Raspadori peut également évoluer sur un côté de l’attaque. Il faudra toutefois y mettre le prix, puisque le site spécialisé Transfermarkt l’évalue actuellement à près de 20M€, avec un contrat qui va jusqu’en 2028.

« Pour nous c’est un joueur important, il mériterait plus de place »

Et du côté du Napoli on ne semble pas du tout vouloir s’en séparer, même si Giacomo Raspadori n’a plus joué la moindre minute en Serie A depuis la défaite face à l’Atalanta le 3 novembre dernier (0-3). « Pour nous c’est un joueur important, il mériterait plus de place » a déclaré son entraineur Antonio Conte ce mardi, en conférence de presse. « C’est un garçon intelligent, nous essayons des choses avec lui et j’attends des confirmations de sa part. Il élève notre niveau technique en attaque et nous travaillons beaucoup avec lui ». A noter que l'OM ne serait pas seul sur le coup, puisque récemment les médias italiens ont également évoqué un intérêt de la Juventus.