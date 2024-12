Mercato : Le PSG veut éjecter deux joueurs, c'est confirmé !

Amadou Diawara

Depuis le début de la saison, Milan Skriniar et Randal Kolo Muani ne font pas vraiment partie des plans de Luis Enrique. En effet, les deux joueurs du PSG peinent à emmagasiner du temps de jeu lors de cet exercice 2024-2025. D'ailleurs, le club de la capitale souhaiterait se séparer à la fois de Milan Skriniar et de Randal Kolo Muani dès le mois de janvier.

Lors du mercato estival 2023, Randal Kolo Muani et Milan Skriniar ont tous les deux signé au PSG, et ce, dans des conditions bien différentes. D'une part, l'attaquant français a été transféré pour une somme proche de 90M€, arrivant en provenance de l'Eintracht Francfort. D'autre part, le défenseur slovaque est arrivé librement et gratuitement au PSG, alors que son contrat avec l'Inter s'est terminé le 30 juin 2023.

Skriniar et Kolo Muani ne sont plus dans les plans de Luis Enrique

Lors de leur première saison au PSG, Milan Skriniar et Randal Kolo Muani étaient dans les plans de Luis Enrique. En effet, le premier était un titulaire à part entière, tandis que le second était en concurrence avec Gonçalo Ramos en pointe, avant que Kylian Mbappé ne soit recentré. Toutefois, Milan Skriniar et Randal Kolo Muani sont tombés aux oubliettes à la fin du dernier exercice.

Le PSG veut se séparer de Skriniar et Kolo Muani en janvier

Depuis l'intersaison, Luis Enrique ne compte plus vraiment sur Milan Skriniar et Randal Kolo Muani. Si les deux hommes n'ont pas quitté le PSG l'été dernier, ils pourraient faire leurs valises au mois de janvier. Très peu utilisés par Luis Enrique depuis le début de l'exercice 2024-2025, Milan Skriniar (29 ans) et Randal Kolo Muani (25 ans) seraient plus que jamais sur le départ. Comme l'a confirmé Abdellah Boulma - journaliste de France Bleu - sur son compte X, le PSG compterait boucler les départs de ses deux joueurs lors du prochain mercato hivernal.