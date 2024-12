Mercato - PSG : Le casse-tête de Luis Enrique bientôt résolu ?

Thomas Bourseau

Gianluigi Donnarumma ou Matvey Safonov ? C’est l’une des questions qui revient avec insistance à l’approche de l’annonce des compositions de départ du PSG récemment. Habile au jeu au pied, contrairement à ses deux concurrents, Arnau Tenas entend bien mettre un terme au débat d’après Le Parisien et attendrait patiemment sa chance.

Le 5 juillet 2023, un an jour pour jour après la nomination de son prédécesseur sur le banc parisien Christophe Galtier, Luis Enrique le remplaçait en lieu et place à la tête de l’effectif du PSG. L’été en question, onze recrues été enregistrées au Paris Saint-Germain, y compris Arnau Tenas qui débarquait libre de tout contrat du FC Barcelone.

Recruté par Luis Enrique, Arnau Tenas veut récompenser sa confiance

Et ce, grâce à Luis Enrique. Le Parisien souligne dans son édition de ce mercredi qu’Arnau Tenas exprimerait une certaine reconnaissance envers son entraîneur au PSG, qui est représenté par le même agent que lui, car ce serait Enrique et personne d’autre qui lui aurait offert une porte de sortie dans la capitale française à son départ du FC Barcelone. Et cette confiance, Tenas compterait bien lui rendre.

Tenas veut faire ses preuves sur le terrain alors qu’Enrique ne tranche pas entre Donnarumma et Safonov

Si l’on se fie aux informations communiquées par Le Parisien ce mercredi, Arnau Tenas aimerait prouver à Luis Enrique, aux dirigeants du PSG et aux supporters du club de la capitale par la même occasion qu’il est bien plus qu’une simple alternative dans les buts. Aux entraînements à Poissy, lieu du Campus PSG, Tenas fait preuve d’une ambition XXL et d’une détermination sans faille. Reste à savoir si Luis Enrique, qui alterne souvent entre Gianluigi Donnarumma et Matvey Safonov ces derniers temps, verra le jeu au pied de qualité d’Arnau Tenas résoudre son casse-tête au poste.

Et alors que le PSG va entrer dans une phase plus que décisive de la saison avec les rendez-vous de Coupe de France ainsi que les trois dernières journées de saison régulière de Ligue des champions, Luis Enrique va faire face à un dilemme cornélien...