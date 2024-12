Mercato : Le RC Lens répond cash au PSG pour ce transfert !

Pierrick Levallet

Le PSG devrait se montrer plutôt actif sur le mercato cet hiver afin de compléter l’effectif de Luis Enrique. En défense, le club de la capitale penserait à Abdukodir Khusanov. Le profil de l’international ouzbek plairait au pensionnaire de la Ligue 1. Le RC Lens semble toutefois avoir donné sa réponse pour le défenseur de 20 ans.

Luis Enrique afficherait quelques regrets concernant son effectif au PSG. L’entraîneur espagnol considérerait notamment qu’il n’est pas complet, lui qui voudrait que chaque poste soit doublé. Les dirigeants parisiens exploreraient donc quelques pistes sur le marché en vue du mercato hivernal. Les Rouge-et-Bleu penseraient d’ailleurs à piocher directement en Ligue 1.

Le PSG a des vues sur Abdukodir Khusanov

Le PSG convoiterait en effet Abdukodir Khusanov. L’international ouzbek, défenseur le plus utilisé au RC Lens avec Facundo Medina, s’est fait une place de choix dans la charnière de Will Still. Plusieurs clubs en pinceraient donc pour le joueur de 20 ans. Une offre de 30M€ pourrait même être envoyée aux Sang et Or pour un éventuel transfert.

Will Still ne veut pas le lâcher

Une telle proposition serait très difficile à refuser pour le RC Lens, qui a enrôlé Abdukodir Khusanov pour seulement 100 000€ en 2023. Mais comme le rapporte L’Equipe, Will Still souhaiterait conserver son défenseur central de 20 ans cet hiver. Le PSG et les autres prétendants de l’international ouzbek savent donc à quoi s’en tenir.