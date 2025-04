Frank Leboeuf, la fin «brutale» avec sa partenaire

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Frank Leboeuf, ex-champion du monde de football, a vu son parcours s’arrêter à la cinquième semaine de "Danse avec les stars" sur TF1, une aventure réalisée avec la danseuse Candice Pascal. Malgré leur élimination, son ancienne partenaire reste engagée dans l’émission, ce qui ne l’aide pas forcément à digérer la fin de leur parcours.

Présent au casting de la 14e saison de "Danse avec les stars" sur TF1, Frank Leboeuf a dansé durant plusieurs semaines aux côtés de Candice Pascal, mais le couple fut éliminé à l’issue du cinquième prime. L’ancien footballeur, sacré champion du monde en 1998, a donc vu son emploi du temps se décharger, mais il n’en est pas de même pour sa partenaire, qui participe toujours à l’émission.

« L’aventure n’est pas du tout la même »

« L’aventure n’est pas du tout la même. On prend une plus grande part dans les danses d’ouverture ou de groupe, et il arrive que nous aidions les couples encore en compétition. Cela se fait au cas par cas et selon les personnes », confie-t-elle dans Le Parisien.

« C’est forcément brutal »

Même si l’aventure DALS ne s’arrête donc pas complètement pour les danseurs professionnels une fois le départ de la célébrité qu’ils côtoient, l’élimination n’en reste pas moins difficile à digérer. « Je suis quasiment obsessionnelle avec Danse avec les stars, donc je le vis à 100 %, confie l’ancienne partenaire de Frank Leboeuf. Je prépare systématiquement les personnalités avec lesquelles je danse à cette éventualité de départ, mais c’est forcément brutal. Pas pour la compétition, mais pour l’attachement que je ressens avec mon partenaire, et le fait de ne pas le retrouver au studio dès le lundi suivant. »