«Une faute professionnelle» du PSG au mercato ?

En fin de contrat à Liverpool, Mohamed Salah a récemment jeté à plusieurs reprises un froid sur son avenir chez les Reds. L’Egyptien pourrait donc s’en aller et voilà qu’aux dernières nouvelles, il pourrait débarquer du côté du PSG. Si le club de la capitale a démenti tout intérêt pour Salah, Christophe Dugarry a poussé un coup de gueule sur ce dossier.

Joueur de Liverpool depuis 2017, Mohamed Salah semble plus proche que jamais de quitter les Reds. En fin de contrat, l’Egyptien serait sur le départ. Pour aller où ? Comme l’a révélé L’Equipe, des discussions seraient en cours entre le PSG et Salah pour le faire venir libre donc à l’issue de cette saison.

Le démenti du PSG

Direction le PSG pour Mohamed Salah ? Face à ces rumeurs, le club de la capitale a souhaité démentir auprès du quotidien sportif. A Paris, on estimerait que Salah se servirait du PSG pour obtenir plus de Liverpool et prolonger.

« Ils sont à côté de la plaque »

Pour RMC, Christophe Dugarry a commenté ce dossier Mohamed Salah. Et pour le champion du monde 98, le PSG ferait une très grosse erreur en ne tentant pas le coup avec le joueur de Liverpool : « Si le PSG n’est pas dans la course pour attirer Salah, c’est une faute professionnelle. S’il y a un véto de qui que ce soit, ils sont à côté de la plaque. Salah il faut y aller les yeux fermés, il est irréprochable ».