Mercato : Le PSG a choisi son prochain transfert !

Pierrick Levallet

Si le PSG a réalisé un mercato estival plutôt intéressant, l’effectif de Luis Enrique reste malgré tout incomplet. Le club de la capitale souhaiterait donc lui offrir de nouvelles options à certains postes dès cet hiver. Et dans cette optique, les dirigeants parisiens auraient déjà identifié le profil de leur prochain transfert.

Le PSG s’en est tenu à sa nouvelle ligne directrice sur le mercato l’été dernier. Le club de la capitale n’a recruté aucun joueur de plus de 25 ans et a mis la main sur des profils intéressants comme ceux de Willian Pacho et João Neves. Mais l’effectif de Luis Enrique resterait malgré tout incomplet. Les dirigeants parisiens voudraient donc corriger le tir dès cet hiver.

Mercato : Une révolution est annoncée, le PSG calme tout le monde https://t.co/PK8EwAmzkm pic.twitter.com/KWKrRNh4Ya — le10sport (@le10sport) December 2, 2024

Le PSG veut recruter un ailier gauche

Le PSG aurait d’ailleurs déjà identifié le profil de son prochain transfert à en croire les informations divulguées par Le Parisien. Les Rouge-et-Bleu se seraient mis activement en quête d’un nouvel ailier gauche pour le mois de janvier. Le PSG souhaiterait se renforcer à ce poste, malgré le transfert avorté de Khvicha Kvaratskhelia l’été dernier.

Plusieurs pistes ont été relancées

Reste maintenant à voir si le pensionnaire de la Ligue 1 trouvera le joueur idéal pour Luis Enrique. Le PSG aurait déjà réactivé quelques pistes sur le mercato. Khvicha Kvaratskhelia, Marcus Rashford et Ademola Lookman continuent notamment d’être évoqués du côté de la capitale. Affaire à suivre...