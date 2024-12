Mercato : Le PSG dénonce une manipulation pour ce gros transfert

Alexis Brunet

Le PSG commence déjà à planifier la saison prochaine et aurait réfléchi à la possibilité de foncer sur Mohamed Salah, qui sera en fin de contrat à l’issue de la saison. De nombreuses sources affirment que le club de la capitale serait en négociations avec l’Égyptien, mais la direction parisienne dénonce de son côté une manipulation de l’entourage du joueur de Liverpool pour obtenir une prolongation et un gros salaire en Angleterre.

C’est une information qui a fait grand bruit en Angleterre. Après sept années du côté de Liverpool, Mohamed Salah pourrait quitter les Reds à la fin de la saison. L’Égyptien sera en fin de contrat l’été prochain et c’est le principal intéressé qui a affirmé qu’un départ était loin d’être à exclure. « Nous sommes presque en décembre et je n’ai pas encore reçu d’offre pour rester. Donc, je suis probablement plus proche du départ que de rester. Vous savez que je suis dans le club depuis de nombreuses années. Il n’y a pas de club comme celui-ci… mais il n’y a aucune proposition de prolongation maintenant. En fin de compte, ce n'est pas entre mes mains. »

PSG : Luis Enrique s’emporte contre Mbappé et choque le vestiaire https://t.co/Up9bBBIcMc pic.twitter.com/PcXhS91i5o — le10sport (@le10sport) December 2, 2024

Le PSG penserait à Mohamed Salah

Depuis cette annonce de Mohamed Salah, de nombreuses informations sortent sur les possibles prétendants de l’Égyptien. Selon certaines sources, c’est le PSG qui serait en bonne position pour attirer l’attaquant l’été prochain. Malgré sa volonté d’arrêter de recruter des stars, l’arrivée du joueur de Liverpool pourrait apporter un vrai plus à l’attaque parisienne, qui a beaucoup de mal à se montrer efficace cette saison, tout particulièrement en Ligue des champions.

Le PSG dénonce une manipulation dans le dossier Salah

D’après Le Parisien, Mohamed Salah serait toutefois encore très loin du PSG. Le club de la capitale dénonce même une manipulation dans ce dossier. En résumé, le nom du champion de France serait utilisé par l’entourage de l’attaquant afin d’obtenir une prolongation du côté de Liverpool, accompagnée d’un bon salaire. Ce n’est pas la première fois qu’une telle méthode serait utilisée et il faudra donc suivre ce feuilleton très attentivement dans les prochains mois.