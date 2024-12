Le PSG prépare du lourd sur le mercato ?

Alexis Brunet

Cela fait quelque temps que le PSG a de gros problèmes à la finition et particulièrement en Ligue des champions. Pour essayer de résoudre cela, le club de la capitale pourrait bien se servir du prochain mercato. Toutefois, aucune folie ne devrait être faite par les dirigeants parisiens, mais si les bons joueurs sont disponibles, alors ils n’hésiteront pas à passer à l’action.

L’été dernier, contrairement à l’OM par exemple, le PSG n’avait pas tout révolutionné lors du mercato. Les dirigeants parisiens n’ont pas recruté de grandes stars et ils sont seulement quatre à avoir rejoint Paris. Matvey Safonov est arrivé pour concurrencer Gianluigi Donnarumma, Willian Pacho a débarqué en défense, João Neves a été arraché au Benfica Lisbonne et Désiré Doué est venu apporter sa créativité en attaque.

La crise va bientôt éclater au PSG ? https://t.co/2ROzutT1Ce pic.twitter.com/nEkgm1K38U — le10sport (@le10sport) December 2, 2024

Luis Enrique n’est pas satisfait de son effectif

Sur les quatre joueurs recrutés par le PSG l’été dernier, seulement deux se sont véritablement imposés dans l’équipe de Luis Enrique. Willian Pacho est devenu un leader en défense aux côtés de Marquinhos et João Neves est lui très souvent titularisé au milieu de terrain. Pour ce qui est de Safonov et Doué, l’intégration est plus compliquée et ils peinent encore à trouver leur place. D’après RMC Sport, cela pourrait d’ailleurs expliquer pourquoi Luis Enrique ne serait pas satisfait de son effectif. Le coach espagnol attendrait des renforts cet hiver, notamment pour retrouver de l’efficacité en Ligue des champions.

Le PSG sera actif s’il en a l’occasion

En effet, les Parisiens sont actuellement 25èmes en Ligue des champions et une réaction est donc attendue. RMC Sport précise que le PSG sera donc à l’affût lors du mercato hivernal et que si les bons joueurs sont disponibles, alors les dirigeants parisiens agiront en conséquence. Toutefois, cette amélioration de l’effectif de Luis Enrique ne se fera pas en un jour et elle pourrait donc être lissée sur les deux prochains marchés des transferts. Affaire à suivre...