La grosse révélation de Luis Enrique sur le vestiaire du PSG

Si le PSG est pour le moment premier de Ligue 1, ce n’est pas la même chose en Ligue des champions. Les Parisiens sont dans une situation problématique et il se pourrait que le club de la capitale recrute cet hiver afin d’arracher sa qualification. Une nécessité pour Luis Enrique, qui ne serait pas totalement satisfait de son effectif.

La saison du PSG risque d’être longue et un peu ennuyante pour ses supporters. En effet, malgré un statut de leader en Ligue 1, le club de la capitale est à la traîne en Ligue des champions. Pour le moment, les partenaires de Marquinhos sont 25èmes et donc potentiellement éliminés avant la phase à élimination directe. Les joueurs de Luis Enrique ont trois matches pour inverser la tendance, avec un déplacement à Salzbourg, la réception de Manchester City et un déplacement à Stuttgart.

Luis Enrique ne serait pas satisfait de son effectif

Pour éviter une catastrophe en Ligue des champions, le PSG pourrait bien utiliser le mercato hivernal pour se renforcer. D’après les informations de RMC Sport, et ce malgré ses dires en conférence de presse, Luis Enrique ne serait pas complètement satisfait de son effectif. Il faut dire que surtout au niveau de l’attaque, le club de la capitale a du mal. Des difficultés particulièrement bien symbolisées par Randal Kolo Muani qui ne joue presque plus à Paris et qui pourrait partir lors du prochain mercato, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité.

Le PSG piste Salah

Après avoir décidé de laisser tomber le recrutement de stars, le PSG pourrait bien retenter le coup. Selon L’Équipe, Mohamed Salah serait sur la liste du club de la capitale, mais plus pour l’été prochain. L’Égyptien sera alors en fin de contrat, s’il n’a pas prolongé à Liverpool d’ici là. Au milieu de terrain, les dirigeants parisiens seraient sur Nicolo Fagioli, qui est poussé au départ par la Juventus de Turin.