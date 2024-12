Une star lâche une bombe, le PSG sort du silence

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Au sein du PSG, la section féminine est également en proie à de nombreuses discussions concernant les transferts, et Marie-Antoinette Katoto aurait ainsi confirmé à sa direction son intention de ne pas prolonger son contrat à Paris. Elle sera donc libre en juin prochain. Angelo Castellazzi, directeur sportif des féminines du PSG, s'est d'ailleurs montré catégorique à ce sujet.

Il y a quelques jours, Marie-Antoinette Katoto sortait du silence concernant son avenir, et se montrer même très directe. « Ma décision est déjà prise et elle ne changera pas », lâchait l'attaquante du PSG au micro de l'AFP avant d'être relancée sur un possible départ. « On verra bien », ajoutait-elle. Pas de quoi rendre optimiste la direction parisienne qui a déjà vu filer Kadidiatou Diani et Tabitha Chawinga lors des deux dernières saisons. D'autant plus que Marie-Antoinette Katoto se plaignait également d'une « ambiance est pesante » en interne.

Katoto annonce son départ au PSG !

Et selon les informations de RMC Sport, cela aurait débouché sur une décision radicale : un départ en fait de saison. Le média révèle que l'attaquante du PSG a annoncé en interne son intention de ne pas prolonger son contrat qui s'achève en juin prochain. Marie-Antoinette Katoto devrait donc quitter le club de la capitale l'été prochain.

«Le discours ne bouge pas : il faut une volonté de rester à Paris»

Interrogé par RMC, Angelo Castellazzi, directeur sportif de la section féminine du PSG, s'est montré assez assez catégorique sur l'avenir de Marie-Antoinette Katoto, ainsi que sur toutes les joueuses en fin de contrat : « On cherche des personnes qui veulent être au PSG avec le même projet, avec l’envie de résultats. C’est le même cas pour toutes les joueuses en fin de contrat. Le discours ne bouge pas : il faut une volonté de rester à Paris et d’être heureuse ». La rupture est donc consommée entre Katoto et le PSG.