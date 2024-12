PSG - Real Madrid : La trahison qui a précipité son transfert !

Thomas Bourseau

Jesé Rodriguez (31 ans) avait fait ses preuves au Real Madrid avant de s’engager en faveur du PSG en 2016 à seulement 23 ans. L’attaquant espagnol aurait pu devenir un joueur phare du projet QSI, mais son rêve a (trop) rapidement viré au cauchemar. Au point où il s’est senti trahi par le coach responsable de sa venue : Unai Emery.

Unai Emery a eu la main sur le mercato estival du PSG, son premier en tant qu’entraîneur du club de la capitale. Pour ce qui est du recrutement de Jesé Rodriguez, le technicien espagnol avait incité le joueur à le rejoindre à Paris comme le principal intéressé l’a dévoilé sur YouTube dimanche.

« J’ai pensé que partir à Paris me permettrait de jouer davantage. En plus, il y avait Emery comme entraîneur, c’est lui qui m’a appelé ».

«J’ai dit à Emery que je me sentais trahi. Le président ne voulait même pas me voir»

Alors forcément, son déclassement au cours de la première partie de saison de son premier exercice au PSG a été mal digéré par Jesé Rodriguez. Au cours d’une entrevue avec le YouTuber Mowlihawk, l’ex-ailier du Paris Saint-Germain s’est attardé sur cette période plus que délicate pour lui au club en évoquant même une certaine trahison de la part d’Unai Emery et du président Nasser Al-Khelaïfi.

« Au PSG, j’ai fait mes débuts en offrant une passe décisive pour la victoire lors du premier match. Mais ensuite, j’ai été KO pendant deux mois à cause d’une appendicite, et en hiver, on m’a dit que je devais partir. J’ai dit à Emery que je me sentais trahi. Le président (ndlr Nasser Al-Khelaïfi) ne voulait même pas me voir. Je ne sais pas s’il préférait ma femme à moi. On ne m’a donné aucune explication ».

«J’ai compris que le Real est le meilleur club au monde en tout»

« On pouvait être bien payé, mais on m’a traité très mal. Là, j’ai compris que le Real est le meilleur club au monde en tout. Avec Nasser, j’avais l’impression d’avoir affaire à un milliardaire qui traite les joueurs comme des jetons. ». a conclu Jesé Rodriguez via des propos rapportés par Onze Mondial sur son premier départ du PSG en prêt à Las Palmas à l’hiver 2017. Par la suite, l’ex-joueur du Real Madrid a enchaîné les prêts à Stoke City, au Betis Séville et au Sporting Lisbonne avant de définitivement quitter le PSG en 2021.