Mercato : Une star du PSG menace de partir, la bombe est lâchée !

Le PSG va-t-il encore laisser partir une star ? Sous contrat jusqu’en juin prochain, Marie-Antoinette Katoto n’est absolument pas certaine de rester à Paris à l’issue de son bail. Sa dernière déclaration laisse même penser que son départ est actée. L’attaquante des Bleus est en tout cas catégorique, annonçant que sa «décision est déjà prise et elle ne changera pas».

La section féminine du PSG ne manque pas de polémique, ce qui a une influence sur les résultats. Après avoir raté la qualification pour la Ligue des champions, les Parisiennes sont deuxième de D1 Arkema derrière l'OL. Mais la situation en interne serait très tendue, notamment avec le nouvel entraîneur Fabrice Abriel. Grace Geyoro a notamment mal vécu qu'on lui retire le brassard de capitaine et pourrait bien quitter le PSG, tandis que Marie-Antoinette Katoto, sous contrat jusqu'en juin prochain, ne semble guerre plus heureuse.

Katoto se lâche sur sa situation !

« C’est pesant, l’ambiance est pesante, il faut crever l’abcès et se dire les choses. La saison est partie sur de très mauvaises bases et sur des incompréhensions durant ce mercato. Il faut accepter certains départs et aller de l’avant. On ne peut pas rester dans cet entre-deux : soit on est toutes ensemble et on va à la guerre ensemble, soit on continue de pleurer et on va passer une très longue saison. Je suis là pour m’entraîner et jouer. C’est un bon coach qui connaît bien le foot, c’est un ancien joueur professionnel, il sait ce qu’il veut mettre en place, il sait ce qu’il fait », confie-t-elle à l’AFP.

«Ma décision est déjà prise et elle ne changera pas»

Une situation qui pourrait avoir une influence sur son avenir alors que son contrat s’achève en juin prochain. « Ma décision est déjà prise et elle ne changera pas », lâche l’attaquante qui confirme qu’il n’existe pas de négociations pour prolonger au PSG. Relancé sur un possible départ, Marie-Antoinette Katoto jette un gros froid. « On verra bien », conclut-elle. Rien de très rassurant pour le club de la capitale qui a déjà perdu plusieurs joueuses très importantes ces derniers mois à l'image de Tabitha Chawinga l'été dernier ou encore Kadidiatou Diani en 2023. Deux attaquantes qui font désormais le bonheur de l'OL, tout comme Sara Däbritz, passé de Paris à Lyon en 2022. Marie-Antoinette Katoto sera peut-être la prochaine.